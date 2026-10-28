대구 동구청 찾았다가 선친 명의 토지 18만㎡ 발견...직원의 안내가 만든 뜻밖의 행운

▲대구 동구청 전경ⓒ대구 동구

평소처럼 민원을 처리하기 위해 찾은 대구 동구청에서 뜻밖의 소식을 접했다. 담당 직원의 안내로 알게 된 행정서비스를 통해 그동안 존재조차 몰랐던 선친 명의의 토지를 확인한 것이다. 확인된 토지는 무려 18만㎡가 넘는다.

일상적인 민원 상담이 주민의 소중한 재산을 확인하는 계기로 이어지면서 행정서비스의 적극적인 안내와 현장 소통의 중요성을 보여주는 사례다.

28일 대구 동구에 따르면 최근 지적 업무 관련 민원 처리를 위해 구청을 방문한 서모 씨(65)는 담당 직원으로부터 ‘조상땅 찾기’ 서비스를 안내받았다.

서 씨는 안내에 따라 토지 소유 현황을 조회했고, 그 결과 고인이 된 아버지 명의로 대구 군위군에 소재한 토지 188,819㎡가 등록돼 있다는 사실을 확인했다. 미처 알지 못했던 선친의 토지를 우연한 기회에 발견한 것이다.

서 씨는 “미처 알지 못했던 선친 명의의 소중한 재산을 동구청의 친절한 안내와 서비스 덕분에 찾을 수 있어 감사하다”며 고마움을 전했다.

이번 사례는 주민이 직접 문의하지 않았더라도 담당 직원이 민원인의 상황을 살피고 관련 서비스를 안내한 것이 실질적인 도움으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다. 이는 행정서비스가 단순히 민원을 접수하고 처리하는 데 그치지 않고, 주민이 활용할 수 있는 제도를 적극적으로 알려주는 역할까지 해야 한다는 점을 보여준다.

◆ 잠자고 있던 토지 찾는 ‘조상땅 찾기’

‘조상땅 찾기’는 갑작스러운 사망이나 관리 소홀 등으로 후손들이 알지 못했던 조상 명의의 토지 또는 본인 소유 토지를 국토정보시스템을 통해 무료로 조회할 수 있는 전국 단위 행정서비스다.

토지 소유 사실을 알지 못하거나 관련 자료를 충분히 확보하지 못한 경우에도 행정기관의 토지정보를 활용해 소유 현황을 확인할 수 있도록 지원한다. 이번 사례처럼 일상적인 민원 처리 과정에서 서비스를 안내받아 가족 명의의 토지를 새롭게 확인하는 경우도 있으며, 또한 온라인과 방문 신청으로도 이용할 수 있다.

온라인 신청은 국가공간정보통합플랫폼에서 본인인증을 거쳐 진행할 수 있다. 다만 온라인 신청은 2008년 1월 1일 이후 사망한 부모·배우자·자녀를 대상으로 하며, 상속 관계와 사망 사실이 확인돼야 한다.

온라인 신청이 어렵거나 2008년 1월 1일 이전 사망자의 토지를 조회하려는 경우에는 가까운 시·군·구청의 지적 업무 담당 부서를 방문하면 된다.

방문 신청 시에는 사망 시점에 따라 관련 서류를 준비해야 한다. 2008년 1월 1일 이전 사망자는 제적등본을, 이후 사망자는 사망 사실이 기재된 기본증명서와 신청인의 가족관계증명서를 제출해야 한다. 대리인이 신청할 경우에는 위임장과 위임인의 신분증 사본 등 추가 서류가 필요하다.

다만 토지 소유 현황을 조회해 확인하는 절차와 실제 상속 등 권리관계를 정리하는 절차는 구분할 필요가 있다. 조회 결과 토지가 확인되면 상속 관계와 관련 서류 등을 추가로 확인해 후속 절차를 진행해야 한다.

◆ 주민 입장에서 한 걸음 더 다가가는 행정

우성진 동구청장은 “평범한 민원 방문이 잊고 있던 소중한 재산을 찾는 뜻깊은 계기로 이어져 기쁘게 생각한다”며, “앞으로도 주민 한 분 한 분의 입장에서 필요한 행정서비스를 세심하게 안내하고, 주민들의 재산권 보호를 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

이번 사례는 행정서비스의 가치를 다시 한번 생각하게 한다. 주민에게 필요한 제도가 마련돼 있더라도 이를 알지 못하면 활용하기 어렵다. 반면 현장에서 담당 직원이 관련 제도를 안내하고 이용 방법을 설명하면 주민의 권리와 재산을 확인하는 실질적인 성과로 이어질 수 있다.

특히 토지와 같은 재산은 오랜 시간이 흐르면서 소유 사실이나 관련 자료가 후손에게 제대로 전달되지 않는 경우가 있다. 이러한 상황에서 ‘조상땅 찾기’ 서비스는 알지 못했던 토지 소유 현황을 확인할 수 있는 유용한 수단이 된다.

동구청은 이번 사례를 계기로 주민들이 이용할 수 있는 행정서비스를 보다 적극적으로 안내하고, 일상적인 민원 상담에서도 주민에게 필요한 지원 제도를 세심하게 살피는 행정의 중요성을 보여줬다.

구청을 찾은 한 주민의 우연한 발견은 작은 안내 하나가 주민의 삶에 실질적인 도움을 줄 수 있음을 보여준 사례로, 주민의 입장에서 필요한 정보를 먼저 살피고 적절한 서비스를 연결하는 세심한 행정이 지역사회에 대한 신뢰를 쌓는 출발점이 되고 있다.