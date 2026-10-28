'서해안철도'는 서해안권 상생발전에 필수...서해안권 자치단체와 정치권 공동대응 나서

전북특별자치도와 전남광주통합특별시, 서해안권 5개 시군, 지역 국회의원들이 서해안철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 공동 대응에 나섰다.

국가계획 확정·고시를 앞두고 지자체별 개별 건의 대신 단일 공동사업으로 묶어 정부에 반영을 요청하기로 한 것이다.

전북특별자치도는 28일 서울 국회의원회관 제1세미나실에서 「서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표회」를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 이원택 전북특별자치도지사와 황기연 전남광주통합특별시 행정문화부시장, 김재준 군산시장·권익현 부안군수·심덕섭 고창군수·장세일 영광군수·이남오 함평군수를 비롯해 윤준병·김의겸·박지원·이개호 국회의원 등 60여 명이 참석했다.

발표회는 철도망이 단절된 서해안권의 교통 접근성을 높이고, 지역 간 산업·관광·경제 연계를 강화하기 위해 마련됐다. 참석자들은 공동메시지로 서해안철도의 필요성을 알리며, 국가계획 반영부터 착공까지 함께 대응하기 위한 5대 실행과제를 발표했다.

5대 과제는 ▲제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▲예비타당성조사 공동 대응 ▲노선·역세권 등 사업계획 공동 마련 ▲철도 연계 지역발전 전략 추진 ▲착공까지 이어지는 공동실행체계 구축 등이다.

국가계획에 반영되더라도 예비타당성조사와 노선 결정 등 후속 절차가 남아 있는 만큼, 착공 시점까지 협력 체계를 유지한다는 계획이다.

서해안철도는 부안·고창·영광 등 서해안권 주민들의 오랜 숙원이다. 지역이 발전하려면 교통망 확충이 뒷받침돼야 하지만, 서해안 지역은 철도교통 서비스에 소외되면서 주민 이동은 물론 산업·관광 교류에 어려움이 있다.

특히 새만금은 산업단지 조성과 기업 유치 등 국가 차원의 개발이 진행되고 있지만, 이를 뒷받침할 광역 철도망은 부족한 상황이다.

새만금 개발이 실제 지역경제 활성화로 이어지려면 도로 뿐 아니라 철도를 통한 교통망 확충이 필요하다는 것이 도의 판단이다. 서해안철도가 새만금과 전남광주권 산업거점을 연결하면 물류 경쟁력과 기업 활동, 관광 수요가 함께 높아질 것으로 기대된다.

아울러 동해안과 남해안에 이어 서해안까지 철도가 연결되면 한반도를 U자형으로 잇는 국가철도망이 완성된다. 부안과 고창 등 인구감소지역의 교통 여건 개선과 지역균형발전 측면에서도 의미가 크다. 어느 한 지역만을 위한 철도가 아니라 서해안권 상생발전을 이끄는 국가 기반 시설이라는 설명이다.

서해안철도는 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 이어지는 총연장 110.0km 노선으로, 새만금공항~함평 구간 107.4km와 새만금연결선 2.6km로 구성된다.

총사업비는 4조 7,919억 원, 사업 기간은 2026~2035년이다. 5개 시군은 2024년 단체장 결의문 채택과 서명운동을 시작으로 정책적 타당성 발굴 용역, 국회 정책포럼 개최, 국토교통부 장관 서명부 전달 등을 이어왔다. 국토교통부는 연내 제5차 국가철도망 구축계획을 확정·고시할 예정이다.

이원택 전북특별자치도지사는 "교통망을 따라 사람과 경제가 움직이는 만큼, 서해안철도가 구축되면 지역경제는 물론 관광 활성화와 거주인구 확대, 도민 소득 성장에도 큰 도움이 될 것"이라며 "서해안철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 5개 시군, 전남광주와 함께 끝까지 대응하겠다"고 말했다.