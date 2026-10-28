원주시, 1514억 투입 의료기기 기업 성장 기반 확충

원주시가 지난 26일 의료기기종합지원센터 3층 대강당에서 강원의료기기산업협회와 기업간담회를 열고 첨단의료복합단지 유치와 의료기기 기업 지원 방안을 논의했다.

기업 현장의 애로·건의사항을 듣고 지역 의료기기산업의 경쟁력을 높이기 위한 정책 방향을 모색하고자 마련했다.

▲강원의료기기산업협회 기업 간담회. ⓒ원주시

강원의료기기산업협회는 원주 첨단의료복합단지 유치를 비롯해 원주시·원주의료기기산업진흥원·강원의료기기산업협회 간 협력체계 구축, 기존 기업 지원 강화, 협회 지원 방안 마련 등을 제안했다.

아울러 기업 현장의 수요가 실질적인 지원정책으로 이어지도록 관계기관 간 지속적인 소통이 필요하다는 의견을 전달했다.

원주는 관련 법 시행 시기에 맞춰 내년부터 첨단의료복합단지 조성을 위한 종합계획 수립에 착수할 계획이다.

간담회에서 나온 건의사항을 검토해 기업지원 정책에 반영하고 원주시와 원주의료기기산업진흥원, 강원의료기기산업협회 간 소통·협력을 강화하기로 했다.

특히 원주의료기기산업진흥원이 기업지원 전문기관으로서 역할을 충실히 수행하도록 기업과의 정례적인 소통 기회를 확대하길 했다.

지역에 뿌리내린 기존 기업들이 경쟁력을 높여 지속해서 성장하도록 지원을 강화하기로 했다.

올해 원주의료기기산업진흥원이 추진하는 14개 사업의 총사업비는 1514억 원으로 국비 964억 원, 도비 179억 원, 시비 371억 원이다.

원주는 기업에 실질적인 도움이 되는 국책사업 유치에 중점을 두고 의료기기산업의 성장 기반을 넓혀 나갈 방침이다.

구자열 원주시장은 "간담회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 기업에 실질적인 도움이 되는 시책으로 추진하겠다"며 "원주가 의료기기산업의 중심지로 확고히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.