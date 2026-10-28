천상의숲길 따라 가을빛 속으로…31일 백패킹 '태백행 단풍편'

태백시가 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 천상의숲길(함백산) 3코스 및 몽토랑산양목장 일원에서 2026 태백 백패킹 시리즈 '태백행 단풍편'을 개최한다.

이번 행사는 붉고 노랗게 물든 수려한 산림경관과 가을 단풍을 활용한 체류형 관광 콘텐츠다.

▲태백의 가을빛. ⓒ태백시

전국의 백패킹 동호인과 관광객에게 고원도시 태백만의 특별한 가을 여행 경험을 선사하고자 마련했다.

주 무대인 천상의숲길 3코스는 추전역에서 몽토랑산양목장까지 이어지는 트레킹 구간이다.

참가자들은 붉은 단풍 터널과 황금빛 숲길을 걸으며 태백의 청정 자연과 고원지대의 매력을 경험한다.

태백시는 천상의숲길의 관광자원 가치를 알리고 트레킹과 체류형 관광을 연계한 활용 가능성을 넓혀 나갈 계획이다.

▲태백의 가을빛. ⓒ태백시

태백시는 이번 행사를 통해 신규 백패킹 브랜드인 '태백행'을 선보인다.

태백행은 전국의 백패커들이 태백으로 향하는 여정을 의미하며 자연 속에서의 특별한 경험을 담은 브랜드다.

백패킹 참가자 100명 내외가 참여한다.

천상의숲길 3코스를 따라 가을 정취를 만끽하는 트레킹을 시작으로 몽토랑산양목장에서의 백패킹, 자연과 어우러진 재즈공연 등 다채로운 프로그램을 진행한다.

트레킹 코스에서는 주변 자연물을 활용해 '천상의 숲' 글자를 완성하는 참여형 프로그램을 운영해 색다른 즐거움을 선사한다.

▲ 2026 태백 백패킹 시리즈 '태백행 단풍편'. ⓒ태백시

태백시는 참가자 안전을 위해 사전 코스 점검, 현장 안전관리 인력 배치 등 안전대책을 마련했다.

행사장 내 비화식·금연 원칙을 적용해 자연환경 보전에도 만전을 기한다.

태백시 관계자는 "가을 단풍으로 물든 천상의숲길을 걸으며 태백의 아름다운 자연과 백패킹의 매력을 함께 느끼는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 천상의숲길을 비롯한 태백의 다양한 산림관광자원을 활용해 차별화된 백패킹 콘텐츠를 발굴하고 '태백행'을 태백의 대표 체류형 관광 브랜드로 육성하겠다"고 말했다.