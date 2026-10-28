남원시의회, 11월 13일까지 행정사무감사 시민의견 접수

남원시의회가 2026년 행정사무감사를 앞두고 시민의 다양한 의견을 수렴한다.

남원시의회는 오는 11월 13일까지 ‘2026년 행정사무감사 시민의견’을 접수한다고 밝혔다.

▲ⓒ남원시의회

이번 시민의견 수렴은 시민들이 일상생활에서 겪은 불편사항과 행정의 문제점, 제도개선이 필요한 사항 등을 청취해 행정사무감사의 실효성을 높이고 시민 중심의 의정활동을 강화하기 위해 마련됐다.

의견제출 대상은 남원시정 전반에 걸쳐 위법·부당하다고 판단되는 사항, 시민 불편 사항, 행정개선이 필요한 사안, 제도개선 및 건의 사항 등이다. 접수된 의견은 소관 상임위원회의 검토를 거쳐 행정사무감사 자료로 활용될 예정이다.

다만 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 사항과 재판·수사가 진행 중인 사안, 익명으로 제출된 의견은 접수 대상에서 제외된다.

남원시의회는 제285회 정례회 기간인 11월 18일부터 26일까지 남원시 행정 전반에 대한 행정사무감사를 실시할 계획이다.

시민의견 접수 기간은 10월 21일부터 11월 13일까지이며, 남원시의회 홈페이지 또는 평일 근무시간 내 의회를 방문해 제출할 수 있다.

남원시의회 관계자는 “행정사무감사는 시정 전반을 점검하고 불합리한 행정을 개선하기 위한 중요한 의정활동”이라며 “생활 속 불편사항이나 개선이 필요하다고 생각하는 부분에 대해 시민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 시민의견 수렴과 관련한 자세한 사항은 남원시의회(063-620-5043~5047)로 문의하면 된다.