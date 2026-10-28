전북TP, 전국 방산클러스터와 맞손… 첨단소재 방산 생태계 확장

▲ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택, 이하 전북TP)가 지역의 첨단소재 기술을 방위산업으로 확장하고 지역 기업의 방산 시장 진입을 지원하기 위해 전국 방산혁신클러스터 기관들과 광역 기술협력체계 구축에 나섰다.

전북TP는 28일 대전 호텔 오노마에서 열린 '2026년 방산혁신클러스터사업 기술교류회'에 참석해 타 지역 수행기관들과 기술협력 방안을 논의했다.

KCL과 대전테크노파크가 주관한 이번 교류회에는 전북TP를 비롯해 경남테크노파크, 구미전자정보기술원(GERI) 등 주요 방산 클러스터 관계자들이 참석했다.

참석 기관들은 각 지역이 보유한 기존 클러스터의 사업 추진 경험과 시험평가 인프라를 연계해 지역 기업의 기술경쟁력을 높이기로 뜻을 모았다.

특히 전북자치도가 갖춘 전주 탄소산업 기반, 완주 산업단지, 새만금 실증 환경 등 첨단복합소재 인프라를 기존 방산혁신클러스터의 지원 역량과 결합하는 방안이 중점 다뤄졌다.

이와 함께 참가 기관들은 국방 드론 신뢰성 평가 및 시험 인프라 공동 활용, 방산 분야 인공지능(AI) 적용 과제 발굴, 현장 애로사항 공유 등 실질적인 협력 과제를 추진한다.

전북TP는 이번 협력을 일회성 행사에 그치지 않고 공동 R&D, 시험·인증 지원, 방산 공급망 진입으로 이어지는 지속 가능한 모델로 발전시켜 군과 체계기업이 요구하는 소재·부품 개발을 확대해 나갈 방침이다.

이규택 전북TP 원장은 "방산 분야는 높은 기술적 요구수준과 엄격한 신뢰성 검증이 필요한 만큼 지역기업의 기술개발 성과를 사업화로 연결하기 위해서는 전문기관 간 협력이 필수적"이라며 "이번 교류회를 통해 기존 클러스터의 기업지원 경험과 시험평가 인프라를 공유하고, 전북 기업의 기술적 애로를 해결할 수 있는 협력방안을 마련하겠다”고 말했다.