보성군, 코리아 그랜드 페스티벌 맞아 지역상품권 최대 22% 할인

전남 광주 보성군은 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'과 연계해 오는 29일부터 11월 15일까지 카드형 보성사랑상품권 특별할인 행사를 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 할인 혜택은 전국 단위 소비 촉진 행사와 연계해 고물가로 인한 군민의 가계 부담을 덜고 지역 소비를 촉진해 소상공인 매출 증대에 도움을 주기 위해 마련됐다.

▲보성군은 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'과 연계해 10월 29일부터 11월 15일까지 카드형 보성사랑상품권 특별할인 행사를 한다ⓒ보성군

행사 기간 카드형 보성사랑상품권 이용자는 충전 시 10% 선할인과 기존 국비 지원 캐시백 2%, 코리아 그랜드 페스티벌 행사 지원 캐시백 5%를 더해 총 17%의 혜택을 받을 수 있다.

더불어, 착한가격업소에서 카드형 보성사랑상품권으로 결제하면 결제액의 5%를 추가로 돌려받는다. 착한가격업소 추가 캐시백은 행사 기간의 다른 캐시백과 중복 적용이 가능해 최대 22%의 혜택을 받을 수 있다.

군은 이번 특별할인 행사에 국비 3천만 원을 투입한다. 착한가격업소 추가 캐시백에는 1,500만 원을 투입하며, 해당 사업은 예산이 소진될 때까지 운영한다.

착한가격업소는 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공하고 위생·청결 등 일정 기준을 충족해 지방자치단체가 지정한 업소다. 현재 보성군에는 11개소가 지정·운영되고 있다.

착한가격업소 지정 신청은 수시로 접수한다. 신청을 희망하는 업소는 신청서와 관련 서류를 갖춰 보성군청 경제교통과 지역경제팀에 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.

군은 착한가격업소의 업소명과 소재지, 주요 판매 품목 및 가격 등을 보성군 누리집 '보성군청 → 보성문화관광 → 음식/숙박/쇼핑 → 착한가격업소 현황'에서 확인할 수 있도록 안내하고 있다.

군 관계자는 "이번 특별할인 행사가 군민들의 소비 부담을 덜고 지역 소상공인의 매출 증대에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 착한가격업소 발굴과 이용 활성화를 통해 합리적인 소비문화를 확산하고 지역 물가안정과 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 지류형 보성사랑상품권은 기존 할인 정책을 유지하며, 카드형 상품권의 특별 할인 혜택은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.