예천군, 약포 정탁 탄신 500주년 특별전 … 이순신 구명 상소 등 유물 80점 공개

경북 예천군이 조선 중기 문신이자 임진왜란 당시 이순신 장군의 구명에 앞장섰던 약포 정탁(鄭琢·1526~1605) 선생의 탄신 500주년을 맞아 특별전을 마련한다.

예천군은 오는 11월 5일부터 2027년 4월 30일까지 예천박물관 1층 기획전시실에서 ‘붓 끝에 담긴 충(忠), 약포 정탁 지금에 닿다’를 주제로 특별전을 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 예천 출신의 대표적인 역사 인물인 정탁 선생의 생애와 업적을 조명하고, 그가 남긴 기록과 유물을 통해 조선 중기 정치와 사회, 임진왜란 당시의 시대적 상황을 살펴보기 위해 기획됐다.

특히 정탁 선생이 임진왜란 당시 이순신 장군의 구명을 위해 올린 상소를 비롯해 인재 천거와 전란 극복을 위한 정책 건의 등 국가적 위기 속에서 보여준 정치적 식견과 충절을 집중적으로 조명한다.

전시에는 보물 22점과 도 지정 국가유산 1점을 포함해 모두 80점의 유물이 공개된다.

주요 전시품은 보물로 지정된 ‘정탁 초상’을 비롯해 임진왜란 당시 피난 과정을 기록한 「피난행록」이 수록된 『약포선생문집』, 군사적 대응 방안을 담은 『용만문견록』, 이순신 구명 상소의 초고가 수록된 『선현유적』 등이다.

또한 정탁 선생이 향촌 사회의 질서를 바로잡기 위해 작성한 「고평동계경정약문」도 선보여 관직에서 물러난 뒤 고향에서 이어간 활동과 삶의 발자취를 살펴볼 수 있도록 했다.

이와 함께 편전과 통아, 화전, 승자총통 등 조선 시대 무기류도 전시해 임진왜란 당시의 군사 체계와 전쟁 상황에 대한 관람객들의 이해를 도울 예정이다.

개막식에서는 정우락 경북대학교 국어국문학과 교수를 초청해 정탁 선생의 생애와 학문적 성취, 역사적 의미를 되짚어보는 특별 강연도 진행된다.

예천군은 이번 특별전이 지역의 역사문화 자산을 널리 알리는 동시에 국가적 위기 속에서 원칙과 소신을 지켰던 정탁 선생의 삶을 오늘날의 시각에서 되돌아보는 계기가 될 것으로 기

대하고 있다.

예천군 관계자는 “약포 정탁 선생은 충심과 청렴을 바탕으로 국정에 임하고, 국가적 위기 속에서도 굳은 신념과 지혜로 자신의 소임을 다한 인물”이라며 “이번 특별전이 정탁 선생의 숭고한 생애와 업적을 널리 알리고, 그의 역사적 역할을 새롭게 되새기는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다”고 말했다.