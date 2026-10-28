경북교육청, 영호남 교육교류 워크숍…AI 시대 독서교육 방향 모색

경북교육청이 인공지능(AI) 시대를 맞아 학생들의 비판적 사고력과 문제해결 능력을 키우기 위한 독서교육의 새로운 방향을 모색하고 나섰다.

경북교육청은 지난 27일부터 28일까지 이틀간 여수와 광주에서 전남광주통합특별시교육청과 공동으로 ‘2026 영호남 교육교류 워크숍’을 개최하고, 미래교육 역량 강화를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 급변하는 교육환경에 대응하기 위해 양 지역의 교육정책과 학교 현장 경험을 공유하고, 실질적인 교육협력 과제를 발굴하기 위해 마련됐다.

행사에서는 신종호 서울대학교 교수가 ‘인공지능(AI) 시대 미래역량 함양을 위한 독서교육’을 주제로 특강을 진행했다. 이어 양 교육청 관계자들은 공동 과제를 발표하고 학교 현장에서 활용할 수 있는 독서교육 사례와 실천 방안을 공유했다.

특히 참석자들은 AI 기술의 발달로 정보 검색과 요약이 일상화된 교육환경에서 단순한 지식 습득을 넘어 학생 스스로 질문을 만들고, 정보의 의미와 가치를 판단하는 능력을 길러야 한다는 데 의견을 같이했다.

이를 위해 교사와 학생이 함께 질문을 만들고 다양한 자료를 비교·분석하는 수업을 확대하는 한편, 자신의 생각을 논리적인 근거를 바탕으로 표현하고 타인과 소통하는 독서교육의 중요성도 강조됐다.

영호남 교육교류는 지난 2014년 경북교육청과 옛 전남교육청 간 교류로 시작돼 올해로 13년째 이어지고 있다. 그동안 양 지역은 교육정책과 학교 현장의 우수사례를 공유하며 지속적인 협력 관계를 구축해 왔다.

워크숍 둘째 날인 28일에는 광주학생독립운동기념회관을 방문해 기념탑에 참배하고, 학생독립운동에 담긴 자주정신과 공동체 의식이 오늘날 교육에 갖는 의미를 되새기는 시간도 가졌다.

경북교육청은 이번 워크숍에서 논의된 내용을 바탕으로 전남광주통합특별시교육청과 정기적인 정책 교류를 이어가고, 독서교육을 비롯한 미래교육 분야의 공동 실천 과제를 구체화할 계획이다.

아울러 양 지역이 축적한 교육 경험과 우수사례가 실제 학교 수업과 교육활동에 반영될 수 있도록 현장 중심의 협력도 강화할 방침이다.

임종식 경북교육감은 “이번 워크숍은 오랜 시간 이어 온 영호남 교육교류를 미래교육의 실천 과제로 확장했다는 점에서 의미가 있다”며 “인공지능(AI)이 대신할 수 없는 질문과 성찰, 타인과 소통하는 힘을 학생들이 기를 수 있도록 교육의 방향을 함께 모색해야 한다”고 말했다.