영암군, '2026 월출산 국화축제' 10월 30일~11월 15일 개최

영암군이 오는 30일부터 11월 15일 까지 월출산기찬랜드 일원에서 '2026 월출산 국화축제'를 개최한다.

28일 군에 따르면 이번 축제는 월출산의 수려한 풍경 속에서 국화를 감상하고 쉬어 갈 수 있는 관람형 행사로 진행된다.

▲우승희 영암군수가 국화 축제장를 돌아보고 있다.2026.10.28ⓒ프레시안

영암 농가에서 정성을 다해 기른 국화로 농업기술센터가 제작한 조형물, 분재국, 모형작 등 23종 20만여 점을 축제장 곳곳에 볼 수 있다.

국화축제장은 '에너지', '분재 전시,' '그라스(grass)', '신규 전시' 4개 권역으로 구성된다.

에너지 권역에서는 신재생에너지를 주제로 한 국화 조형물과 대형 마한문(馬韓門)이 눈길을 끌고, 가야금산조기념관 일대의 분재 전시 권역에서는 조형미 뛰어난 국화 분재와 영암 대표 특산물 무화과를 활용한 분재 특별전시를 만나볼 수 있다.

▲2026 영암 월출산 국화축제장 2026.10.28ⓒ프레시안

그라스 권역은 억새, 핑크뮬리, 팜파스 등 20여 종의 식물과 국화가 어우러져 깊어가는 가을의 분위기를 전한다.

신규 전시 권역에는 꽃틀 사진찍기 존과 다양한 벤치를 마련해 월출산을 바라보며 사진을 남기고 쉬어 갈 수 있다.

축제장을 따라 이어지는 국화 아치터널과 대형 조형물도 산책의 즐거움을 더한다.

해가 지면 국화 작품과 산책길을 비추는 조명이 켜져 낮과는 또 다른 가을밤의 정취도 즐길 수 있다.

▲2026 영암 월출산 국화축제장 2026.10.28ⓒ프레시안

축제 기간 영암 곳곳에서는 공연과 체험행사가 이어진다. 10월 31일~11월 1일 영암도기박물관의 '가마데이'에서는 장작가마 소성체험과 전통놀이 등을 즐길 수 있다. 이달 31일 영암읍 달마지공원에서는 체험과 먹거리, 공연이 어우러진 '영암 로또데이'가 열린다.

다음달 7일에는 기찬랜드 야외공연장에서 가요제와 초청 가수 공연으로 꾸며지는 '영암 월출산 달빛 뮤직 페스티벌'이 열리고, 한국트로트가요센터에서는 퓨전국악 공연 '밴드날다, 심청날다'를 선보인다.

같은달 14일에는 마한문화공원에서 분장놀이, 활쏘기, 성쌓기 등을 체험하는 '마한역사문화제'가 개최되며, 한국트로트가요센터에서는 미디어아트와 음악극을 결합한 ‘천년의 서(書), 영암에서 아스카까지’가 무대에 오른다.

가을 여행에 문화적 여유를 더할 전시도 마련된다. 하정웅미술관에서는 김시현 작가의 보자기 회화 전시 ‘오래된 새로움, 월출을 품다’를 감상할 수 있고, 다음달 2일부터 옛 대동공장 부지에서는 설치미술 전시 ‘노릇노릇 차림展 : 생태적 순환’이 열린다.

우승희 영암군수는 "최근 국가 명승으로 지정된 월출산을 배경으로 핀 국화 앞에서 힐링하며 인생사진을 찍어보길 바란다. 나아가 가족, 연인, 친구와 함께 영암에 머물며 잊지 못할 추억을 쌓도록 축제를 잘 준비하겠다"라고 말했다.

한편 영암군은 2027~2028년을 '영암 방문의 해'로 삼아, 영암의 창조와 혁신 디엔에이(DNA)가 케이(K)-문화의 원류임을 세계에 선포하고, 인문 영암으로 그 진면목을 전국에 알릴 계획이다.

2027년은 영암군 개칭 1,270주년이자 도선국사 탄생 1,200주년이고, 2028년은 월출산국립공원 지정 40주년이다. 더 깊고 넓고 정겨운 영암의 사람·자연·역사·문화가 손님을 맞도록 영암군은 영암 방문의 해 준비에 박차를 가하고 있다.