포항상의·포항세무서, 지역 기업 세정지원 강화…현장 소통 나서

세금포인트·국선대리인 제도 안내…기업인 애로사항 청취

경북 포항상공회의소와 포항세무서가 지역 기업의 세무 부담을 완화하고 경영 안정을 지원하기 위해 현장 소통을 강화하고 있다.

양 기관은 지난 27일 포항상공회의소 2층 대회의실에서 ‘기업인과 함께하는 세정 소통 간담회’를 개최했다.

이날 김유신 포항세무서장과 나주영 포항상공회의소 회장, 전익현 철강공단 이사장을 비롯한 상공의원들이 참석했다.

이번 간담회는 철강 수출규제와 내수 경기 둔화, 산업 전환 등으로 어려움을 겪는 지역 기업들의 세무 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 기업인들은 “경영 부담을 줄이기 위해 납부기한 연장과 환급금 조기 지급 등 자금 유동성 확보를 위한 세정지원이 필요하다”고 강조했다.

이에 포항세무서는 “기업별 경영 여건을 고려한 세정지원과 신속한 세무상담에 나서고, 현장에서 제기된 건의사항을 국세행정에 반영하는 한편 필요할 경우 국세청 본청에도 적극 건의하겠다”고 밝혔다.

기업인들을 위한 주요 세정지원 제도 안내도 이어졌다. 참석자들은 납부기한 연장과 환급금 조기 지급, 세금포인트 및 국선대리인 제도 등에 대한 설명을 들었다.

특히 모바일 홈택스를 통해 자신의 세금포인트를 확인하고 활용 방법을 살펴보는 등 관련 제도에 관심을 보였다.

이어진 자유토의에서는 세무 현장의 애로사항과 세제 개선을 위한 다양한 의견이 제시됐다.

포항세무서는 이에 대한 세정지원 방안과 납세자 권리구제 제도를 설명하며 기업인들과 의견을 나눴다.

양 기관은 앞으로도 지역 기업의 경영 여건과 세무상 어려움을 살피고, 기업들이 경영활동에 전념할 수 있도록 현장 중심의 세정지원과 소통을 이어갈 계획이다.