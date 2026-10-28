포항사랑카드, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간 5% 추가 캐시백

11월 2일 344억 원 규모 상품권 10% 할인 판매

경북 포항시가 오는 29일부터 11월 15일까지 ‘코리아 그랜드 페스티벌’과 연계해 포항사랑카드·모바일 상품권 이용자에게 결제액의 5%를 추가로 돌려준다.

이번 행사는 카드형·모바일 포항사랑상품권 결제액을 기준으로 적용하며, 총사업비는 국비 6억 3,600만 원이다.

예산이 소진되면 행사 기간이 남아 있어도 조기 종료될 수 있다. 정책수당으로 결제한 금액은 대상에서 제외된다.

상품권을 10% 할인된 가격에 구매해 사용하면 할인 혜택과 추가 캐시백을 함께 받을 수 있다.

착한가격업소에서 결제할 경우 기존 5% 캐시백까지 더해 혜택이 최대 20%에 이른다.

추가 캐시백은 결제 즉시 지급되는 방식이 아니라 12월 중 일괄 지급된다.

지급액은 포항사랑카드에 충전되며, 모바일 앱 ‘iM샵’에서 적립 내역을 확인할 수 있다.

한편 포항시는 11월 2일 오전 9시부터 카드형·모바일 포항사랑상품권 344억 원어치를 10% 할인 판매할 예정이다.

올해 마지막 할인 판매로, 판매 한도와 조기 소진 여부 등은 구매 전 확인할 필요가 있다.

박용선 포항시장은 “이번 추가 캐시백이 시민 부담을 줄이고 지역 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다”고 말했다.