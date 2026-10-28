포항 골목상권 활성화 해법 모색…로컬 브랜드·공동 마케팅 논의

디지털 활용부터 고객 재방문까지 실질적 매출 확대 전략 논의

경북 포항시가 골목상권의 경쟁력을 높이고 지역 소비를 확대하기 위한 정책 방향 모색에 나섰다.

시는 지난 27일 포항지역발전협의회 대강당에서 ‘2026 골목상권 활성화를 위한 시민 공감 포럼’을 열고 지역 상인과 전문가, 시민들과 함께 상권 활성화 방안을 논의했다.

‘검색되는 골목, 머무는 상권, 포항다운 로컬 브랜드’를 주제로 열린 이번 포럼에서는 지역 특성을 살린 브랜드 육성과 상인회 중심의 공동사업, 기업·대학과 연계한 소비 촉진, 원도심 보행환경 개선 등이 주요 과제로 제시됐다.

전문가들은 지역 자원을 활용한 상품 개발과 디지털 홍보를 통해 골목상권의 인지도를 높이고, 상인 간 협력과 공동 마케팅으로 고객 유입을 확대해야 한다고 강조했다.

종합토론에서는 상품권 활용과 재방문 고객 확보, 관계기관 간 협력 방안 등이 논의됐다.

단기적인 지원에 머물지 않고 실제 구매와 매출 증가로 이어질 수 있도록 사업 성과를 지속적으로 점검해야 한다는 의견도 나왔다.

포항시는 포럼에서 제시된 의견을 토대로 공동사업과 디지털 기반 홍보, 지역 브랜드 육성 등 골목상권 활성화 정책을 검토할 계획이다.

박용선 포항시장은 “골목상권의 현장 목소리를 반영해 실질적인 활성화 대책을 마련하고, 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.