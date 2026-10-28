인천도시공사, ‘사랑의 빨간 밥차’ 봉사…취약계층에 따뜻한 한 끼 나눔

인천도시공사(iH)가 추워진 날씨 속에서도 취약계층을 위한 무료 급식 봉사활동을 펼치며 지역사회에 따뜻한 온기를 전했다.

iH는 28일 주안역 남광장 일원에서 임직원 22명이 참여한 가운데 ‘사랑의 빨간 밥차’ 무료 급식 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

▲‘사랑의 빨간 밥차’ 현장 기념촬영 ⓒ인천도시공사

‘사랑의 빨간 밥차’는 iH가 2023년부터 (사)사랑의쌀나눔본부와 함께 노숙인과 독거노인 등 취약계층에 식사를 제공하는 사회공헌 활동이다.

이날 임직원들은 갑작스러운 추위 속에서도 부스 설치부터 배식, 식사 후 환경 정리까지 힘을 보태며 이웃들에게 따뜻한 식사를 전했다. 특히 iH는 올해부터 기존 연 2회였던 봉사활동을 3회로 확대해 나눔을 실천하고 있다.

조금숙 iH 경영혁신본부장은 “지역사회 나눔 활동은 주변 이웃과 마음을 나누는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 도움이 필요한 소외계층과 상생하는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

한편, iH는 ‘사랑의 빨간 밥차’ 외에도 꿈의 책방, 생동감 사업, 저소득층 장학사업, 연탄 나눔, 다문화가정 및 장애인 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있다.