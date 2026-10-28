경기도, 겨울철 폭설 대비 강화…취약시설 점검·AI 재난대응 확대

경기도가 겨울철 국지성 강설과 폭설에 대비해 취약시설 점검을 확대하고 인공지능(AI) 기반 재난대응 체계를 강화한다.

도는 28일 도청 재난안전영상회의실에서 안전관리실장 주재로 ‘2026~2027년 겨울철 대설 대비 도-시군-유관기관 합동점검회의’를 열고 기관별 대책과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

▲‘겨울철 대설 대비 도-시군-유관기관 합동점검회의’ 현장 ⓒ경기도

이날 회의에는 도 관련 부서와 31개 시군 재난부서장, 소방재난본부, 경찰청, 지역자율방재단, 지상작전사령부 등 관계기관이 참석했다.

도는 우선 대설 취약시설 사전 점검 대상을 기존 18종에서 강풍 취약시설을 포함한 28종으로 확대해 시설물 붕괴와 전도 사고를 예방할 계획이다. 적설량이 대응 기준인 15~25㎝에 도달하면 지리정보시스템(GIS)으로 위험지역을 자동 표출하고, 도내 19만8000여 대의 CCTV를 활용한 AI 재난대응 모니터링도 가동한다.

제설 대응도 강화한다. ‘경기안심제설’ 체계를 통해 도 재난안전대책본부가 6개 권역별로 강설 2~3시간 전 제설제 사전 살포를 지시하고 이행 여부를 확인한다. 읍·면·동장에게는 대피명령권을 부여하고 주민대피지원단을 구성해 위험 상황에서 신속한 주민 대피가 이뤄지도록 할 방침이다.

또한 교통 정체를 줄이기 위해 민자도로 사업자 7곳을 도·시군 재난 소통방에 참여시켜 제설 상황을 통합 관리할 예정이다.

도는 2024년 11월 이례적인 폭설로 시설물 붕괴와 인명 피해가 발생하고, 지난해 12월에도 강설로 퇴근길 교통 혼잡을 겪었던 만큼 사전 대비와 관계기관 간 공조를 강화할 계획이다.

김규식 도 안전관리실장은 “기후위기로 과거의 경험을 뛰어넘는 이례적인 폭설이 언제든 발생할 수 있다”며 “시군 및 유관기관과 협력체계를 구축해 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 사전 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.