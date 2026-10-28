조해진 함안 전 의원 "총선 압승...범보수 대통합에 달렸다"

조해진 경남 함안 전 국회의원은 28일 자신의 페이스북을 통해 "이번 총선 압승은 범보수 진영의 대통합에 달려있다"고 했다.

즉 대통합은 오세훈·한동훈·장동혁·유승민·이준석 등이 하나로 뭉치고 대동단결해야 한다는 것.

그러면서 "오세훈 시장이 제창한 보수통합·중도개혁·외연확장 전략, 그 구도대로만 하면 총선 압승은 따놓은 당상이다"고 의미를 부여했다.

▲조해진 경남 함안 전 국회의원. ⓒ프레시안(조민규)

이에 조 전 의원은 "한동훈 의원을 복당시키고, 이준석 개혁신당과 합당하고, 내년 8월 전당대회에서 혁신 지도부를 구성하고, 총선 전에 계파공천이 아닌 대통합·혁신 공천을 해야 한다"고 밝혔다.

조 전 의원은 "현역 단체장인 오세훈 시장은 일련의 과정에서 구심점이 되고 거중조정 역할을 해야 한다"며 "범보수 진영에서 그런 대의(大義)에 반하는 행동을 하는 사람이 있다면, 그는 손절하고 나머지 사람들이 힘을 모아야 하고, 오 시장은 그 세력에 힘을 실어주어야 한다"고 말했다.

조 전 의원은 "나라가 죽고 사는 절체절명의 순간에도 사익을 좇아 진영을 분열시키고 좌파세력에게 좋은 일 시키는 사람이 있다면, 그런 사람은 보수에서 족보를 파내고, 파문하고, 영구제명해야 한다"고 직격했다.

조해진 전 의원은 "사지(死地)에서 극적으로 기사회생한 오세훈 시장에게 시정(市政) 성공 외에 가장 큰 사명이 있다면 이 판을 짜는 것이다"고 하면서 "이 역사적 과업을 성공적으로 수행해냈을 때 그의 앞에 놓인 대선가도도 더 넓게 열릴 것이다"고 강조했다.