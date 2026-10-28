광명시, 전시온실 갖춘 '가학산 수목원' 개장…무료 운영

경기 광명시는 가학산 근린공원 내 사계정원에서 ‘가학산 수목원’ 개장식을 열고 공식 운영에 들어갔다고 28일 밝혔다.

이날 개장식을 가진 가학산 수목원은 가학산 근린공원 동측 부지 3만2820㎡에 총사업비 120억원을 투입해 조성한 생태 휴식 공간이다. 광명시 최초의 전시온실 ‘학온재’를 비롯해 환영의 정원, 사계정원, 도담도담숲, 이끼원 등 5개 테마 공간으로 구성됐다.

▲가학산 수목원 개장식 ⓒ광명시

학온재에는 교목 23주와 관목·초화류 1844주가 식재됐으며, 2층에는 카페테리아가 마련됐다. 사계정원에는 조각가 유영호 작가의 작품 ‘월드 미러(World Mirror)’가 설치됐으며, 도담도담숲에는 산책로와 맨발 걷기 공간이 조성됐다.

수목원은 입장료 없이 무료로 이용할 수 있다. 외부 공간은 상시 개방하며, 전시온실과 카페테리아는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

시는 가학산 수목원을 지역 대표 관광 명소로 육성하고, 광명동굴과 소하문화공원을 연결하는 자연문화벨트 조성을 추진할 계획이다.

박승원 시장은 “가학산 수목원이 시민에게 일상 속 쉼을 제공하고 자연과 공존하는 도시의 가치를 더할 것”이라며 “정원문화를 확산하고 탄소중립을 실천하는 광명을 만들겠다”고 말했다.