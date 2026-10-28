안동농협, ‘2026 왔니껴 안동장터’ 서울광장서 안동생강 판촉

경북 안동농협이 지역 대표 농산물인 생강의 소비 촉진과 수도권 판로 확대를 위해 서울 도심에서 적극적인 판촉활동을 펼쳤다.

안동농협은 지난 26일부터 28일까지 사흘간 서울광장에서 열린 ‘2026 안동 농·축·특산물 직거래 장터, 왔니껴 안동장터’에 참가해 안동지역 농업인들이 생산한 생강과 관련 가공제품을 선보였다고 밝혔다.

이번 행사는 안동에서 생산되는 우수 농·축·특산물을 수도권 소비자들에게 알리고, 생산자와 소비자가 직접 만나는 직거래를 통해 지역 농산물의 안정적인 판로를 확보하기 위해 마련됐다.

안동농협은 행사장에서 지역 농업인들이 생산한 생강과 자체 가공제품인 ‘하이진저’ 음료, ‘하이진저 레몬생강청’ 등을 선보이며 소비자들의 관심을 끌었다. 특히 생강 원물뿐 아니라 다양한 가공제품을 함께 소개해 안동생강의 우수성과 활용 가치를 알리고, 지역 농산물의 부가가치를 높이는 데 주력했다.

서울 도심 한복판에서 열린 이번 직거래 장터는 수도권 소비자들에게 안동생강의 우수성을 직접 알리는 동시에 지역 농산물의 인지도를 높이고 새로운 소비층을 확보하는 기회가 됐다.

권태형 안동농협 조합장도 행사장에서 직접 판촉활동에 나서 소비자들에게 안동생강과 가공제품의 우수성을 알리며 지역 농산물의 판매 확대에 힘을 보탰다.

안동농협은 앞으로도 직거래 행사와 다양한 유통망을 활용해 지역 농산물의 소비 기반을 넓히고, 농업인들이 안정적인 판로를 확보할 수 있도록 판매 활성화에 힘쓸 계획이다.

권태형 조합장은 “농업인들이 정성껏 생산한 농산물이 소비자들에게 널리 알려지고 실제 판매로 이어지는 것이 중요하다”며 “앞으로도 지역 농산물의 판로 확대와 판매 활성화를 통해 농업인에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.