신안군, 보건복지부장관 표창…'섬 의료 공백' 줄인 공로

전남광주시 신안군이 28일 열린 '보건소 설립 80주년 기념행사'에서 섬 지역의 의료 접근성을 높이고 주민 건강증진에 기여한 공로로 보건복지부 장관 기관표창을 받았다.

이번 행사는 보건소 설립 80주년을 맞아 지역 보건의료 발전에 기여한 기관과 유공자를 격려하기 위해 보건복지부와 한국건강증진개발원, 지역보건의료기관협의회가 공동 주최했다. 이날 단체 16점, 개인 4점 등 총 20점의 표창이 수여됐다.

신안군보건소는 의료취약지역 주민의 보건의료 접근성을 높이고, 지역 특성에 맞는 보건사업을 추진해 주민 건강증진과 질병 예방에 기여한 점을 인정받았다.

신안군은 유인도 83개와 무인도 945개 등 모두 1028개 섬으로 이뤄져 있다. 섬 사이를 선박으로 이동해야 하는 지리적 여건 탓에 주민들이 의료기관을 이용하는 데 어려움이 적지 않다.

▲보건소 설립 80주년 기념행사에서 보건복지부 장관 표창을 받고 (가운데)정은경 장관과 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 10. 28 ⓒ신안군

군은 이러한 한계를 극복하기 위해 보건소와 보건지소, 보건진료소 등 40개 보건기관을 기반으로 찾아가는 보건의료서비스를 운영하고 있다.

주요 사업은 무의 낙도 순회진료, 찾아가는 치과 이동진료버스, 치매 조기검진, 경로당 순회진료 등이다. 의료기관 접근이 어려운 주민들에게 직접 찾아가는 서비스를 제공해 의료 이용에 따른 불편을 줄이고, 섬 지역 여건에 맞는 공공보건의료 체계를 구축하고 있다.

특히 섬 지역의 응급의료 환경 개선도 이번 수상에서 주목할 만한 성과다. 기존에는 섬에서 응급환자가 발생하면 의료용 산소를 확보하기 위해 육지에서 산소통을 선박으로 운반해야 했다. 산소통 운송에는 안전관리와 선박 운송 관련 절차가 뒤따라 응급상황에서 신속한 대응에 어려움이 있었다.

군은 이를 개선하기 위해 2025년 전라남도, 한국건강증진개발원과 협력해 농어촌 의료서비스 개선 사업에 의료용 산소발생기 도입을 반영했다. 이어 응급환자 발생 빈도가 높은 섬 지역 보건지소와 보건진료소에 장비를 우선 배치했다.

의료용 산소발생기는 전기를 이용해 공기 중 산소를 농축해 공급하는 장비다. 산소통 운반 부담을 줄이고 현장에서 산소를 공급할 수 있는 기반을 마련해 섬 지역 응급의료 대응력을 높였다.

또한 낙도지역을 포함한 보건기관에서 인플루엔자와 코로나19 예방접종을 실시하고, 농업인과 노인, 외국인 계절근로자 등 감염병 고위험군을 대상으로 맞춤형 예방교육도 추진하고 있다.

김태성 군수는 "이번 수상은 군민의 건강과 행복을 위해 현장에서 함께 노력해 온 전체 보건기관 직원들과 지역사회가 함께 이뤄낸 결실이다"며 "섬이 많다는 이유로 의료서비스 이용에 소외되는 군민이 없도록 지역 여건에 맞는 촘촘한 보건의료서비스를 제공해 군민의 건강을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

신안군은 앞으로도 섬 지역의 지리적 한계를 고려한 공공보건의료서비스를 확대하고, 의료취약지역 주민들이 체감할 수 있는 건강관리 및 응급의료 지원체계를 강화해 나갈 방침이다.