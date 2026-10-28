인천시의회 민주당 대표단, 국회 찾아 ‘지방의회법’ 조속 제정 촉구

인천광역시의회 더불어민주당 교섭단체 대표단이 지방의회의 독립성과 전문성 강화를 위한 ‘지방의회법’ 제정에 나섰다.

28일 인천시의회에 따르면 김명주 대표의원을 비롯한 대표단은 최근 국회를 방문해 권칠승 더불어민주당 정책위원회 의장, 전용기 더불어민주당 최고위원, 허종식 더불어민주당 인천시당위원장 등을 만나 지방의회법 제정 필요성을 설명하고 조속한 입법 추진을 위한 협조를 요청했다.

▲인천시의회 더불어민주당 ‘지방의회법’ 조속 제정 협조 요청 위해 국회 방문 ⓒ인천광역시의회

이번 방문에는 오현식·정보현 부대표와 이연주·조민경 대변인, 김대영 행정안전위원회 위원장, 문세종 산업경제위원회 위원장 등이 함께했다.

대표단은 지방의회가 주민 대표기관으로서 역할과 책임을 충실히 수행하려면 제도적 기반을 마련하고, 지방의회의 권한과 책임을 법률로 명확히 규정해야 한다고 강조했다.

김명주 대표의원은 “지방의회법 제정은 지방의회의 자율성과 책임성을 높이고 지방자치의 실질적 발전을 뒷받침하기 위한 핵심 과제”라며 “국회와 지속적으로 소통하고 협력해 법안의 조속한 제정에 힘을 모으겠다”고 말했다.

한편, 김 대표의원은 같은 날 열린 더불어민주당 전국광역의회의원협의회에서 사무총장으로 임명됐다.