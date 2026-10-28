양주 나리농원 천일홍, “서울 도심 물들인다”

▲ ‘우리지역 명소 알리기 사업’ 공모에 선정된 나리농원 천일홍 사진ⓒ양주시

양주 나리농원이 한국지방재정공제회 한국옥외광고센터가 추진하는 ‘우리지역 명소 알리기 사업’ 사진 공모에 선정돼 서울 도심에서 서울 시민들과 마주하게 됐다.

이번 사업은 전국 기초자치단체의 대표 명소를 담은 사진을 공모해 서울 올림픽대로 여의도 인근 대형 디지털 전광판에 송출하는 공공 홍보사업이다.

양주시는 가을철 나리농원에 만개한 천일홍 풍경을 담은 사진을 출품해 공모에 선정됐다. 해당 사진은 11월 2일부터 8일까지 서울 올림픽대로에 설치된 디지털 전광판 6기(12면)를 통해 송출된다.

이번 선정으로 양주시는 서울 주요 도로를 오가는 시민들에게 나리농원의 아름다운 풍경을 선보일 수 있게 됐다. 이를 통해 양주의 관광자원을 널리 알리고 도시 인지도를 높이는 데에도 도움이 될 전망이다.

김경아 홍보담당관은 “이번 공모 선정은 양주시의 대표 관광지인 나리농원의 아름다움을 전국적으로 알릴 수 있는 좋은 기회”라며 “광고비 절감 효과와 함께 관광객 유치 및 지역 이미지 제고에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.