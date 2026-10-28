진도의 소리와 재즈, 공연이 '한자리에'…2026 옥주골 달빛산책 개최

진도군이 진도군문화도시센터와 함께 오는 30일부터 11월 1일까지 매일 오후 5시~9시, 진도읍 철마공원에서 '2026 옥주골 달빛산책'을 개최한다.

28일 군에 따르면 '익숙한 진도, 색다르게 만나다'란 주제로 열리는 이번 행사는 진도의 소리와 재즈, '보사노바' 등 다양한 음악과 결합한 공연을 비롯해, 가을밤에 즐길 수 있는 체험과 지역 장터로 꾸며진다.

▲진도군 '2026 옥주골 달빛산'ⓒ

첫 날인 10월 30일에는 소리꾼 신유진의 현대적 판소리와 서예가 이정화의 '현장 수묵화 그리기(드로잉)'가 펼쳐진다.

이어 재즈 4인조 연주단 '굿펠리스'가 진도아리랑을 재즈로 편곡한 무대를 선보인다.

둘째 날인 10월 31일에는 2인조 음악팀 '걷다가 바다'의 보사노바 공연과 성우 유보라의 시 낭독이 어우러진 '가을 낭만 음악회(콘서트)'가 열리며, 관람객이 함께하는 강강술래 공연도 펼쳐진다.

마지막 날인 11월 1일에는 소리꾼 김주이가 진도 소리에 재즈와 트로트, 랩을 접목한 무대를 선보이고, 가수 '여행스케치'와 은주(전 써니힐)의 공연으로 3일간의 행사를 마무리한다.

또 지역 작가와 청년 농부가 참여하는 장터에서는 전복껍질 공예품과 동백오일 고체 비누(샴푸바)를, 먹거리 공간에서는 조도 황금 땅콩빵과 표고버섯 대파 떡볶이 등 진도의 특색을 담은 다양한 상품을 선보인다.

진도군 관계자는 "익숙하게 느껴졌던 진도의 매력을 새로운 방식으로 즐길 수 있도록 공연과 체험을 준비했다"며 "많은 분이 가을밤 철마공원을 찾아 진도의 색다른 멋과 낭만을 느끼시길 바란다"고 말했다.