대전이노베이션아카데미 개소…연간 AI·SW 인재 250명 양성

▲대전 서구 월평동에서 열린 '대전이노베이션아카데미' 개소식에서 참석자들이 현판 제막을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전시

대전시가 인공지능(AI) 산업을 이끌 실무형 인재 양성에 본격 나섰다.

대전시는 28일 서구 월평동에서 ‘대전 이노베이션 아카데미’ 개소식을 열고 AI·소프트웨어(SW) 전문인력 양성을 위한 운영에 들어갔다.

이날 행사에는 허태정 대전시장과 남철기 과학기술정보통신부 소프트웨어정책관, 홍진배 정보통신기획평가원장, 황정아·박범계 국회의원, 교육생 등 200여명이 참석했다.

대전이노베이션 아카데미는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하고 대전정보문화산업진흥원이 운영하는 AI·SW 전문 교육기관이다.

AI·SW 교육플랫폼 ‘코디세이’를 기반으로 연간 250명의 실무형 인재를 양성할 계획이다.

교육과정은 5개월간 AI 도구 활용 역량을 집중적으로 키우는 ‘AI 네이티브 과정’과 18개월 동안 기초부터 심화·응용까지 배우는 ‘AI 올인원 과정’으로 구성됐다.

두 과정 모두 강의·교재·학비가 없는 ‘3무(無)’ 교육 체계로 운영된다. 교육생들은 자기주도학습과 동료학습, 기업 협업 프로젝트를 통해 실무능력을 쌓는다.

교육공간은 연중무휴 24시간 개방하며, 일정 기준을 충족한 교육생에게는 월 최대 100만원의 장학금도 지급한다.

대전시는 지역 연구기관과 기업을 연계해 교육생의 취업과 창업을 지원하고 AI 산업 생태계를 확대할 방침이다.

허태정 대전시장은 “대전이노베이션 아카데미가 AI 인재 양성과 지역 산업 혁신을 이끄는 핵심 거점이 되도록 지원하겠다”며 “교육이 취업과 창업, 기업 성장으로 이어지는 선순환 생태계를 구축하겠다”고 말했다.