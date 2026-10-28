경기도, 산업현장 안전부터 일상돌봄까지 '피지컬 AI 대전환' 선포

경기도가 인공지능(AI)과 로봇 기술을 결합한 ‘피지컬 AI’를 활용해 제조현장의 안전을 강화하고 재난 대응과 일상돌봄 분야까지 혁신에 나선다.

28일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 서울대학교 시흥캠퍼스 미래모빌리티동에서 열린 ‘경기도 피지컬 AI 대전환 선포식’에서 ‘피지컬 AI로 만드는 안전한 경기도’를 비전으로 제시하고, 제조혁신을 시작으로 안전과 돌봄 분야까지 기술을 확대하겠다고 밝혔다.

▲‘경기도 피지컬 AI 대전환 선포식’ 현장 ⓒ경기도

피지컬 AI는 인공지능을 로봇이나 기계 등 물리적 장치에 탑재해 주변 환경을 인식하고 판단하며 실제 작업을 수행하도록 하는 기술이다. 제조공정 자동화부터 위험지역 수색, 생활 보조까지 다양한 분야에 활용할 수 있다.

추 지사는 “기술 발전을 속도와 생산량뿐 아니라 그 기술로 사람의 삶이 얼마나 나아지는가라는 기준으로 바라보고자 한다”며 “산업혁신을 이끌고 도민의 삶을 더 안전하게 만드는 것이 경기도 피지컬 AI 대전환의 목표”라고 강조했다.

이날 행사에는 임병택 시흥시장과 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 유홍림 서울대 총장 등 산·학·연·관 관계자 200여 명이 참석했다. 도는 기업과 대학, 연구기관, 지방정부 등 66개 기관이 참여하는 ‘경기도 피지컬 AI 협의체’도 출범시켜 현장 중심의 기술 개발과 확산을 위한 협력 기반을 마련했다.

도는 올해 성남 산업단지 내 제조기업 9개사를 대상으로 피지컬 AI 도입 컨설팅을 마쳤으며, 이 가운데 3개 공정을 대상으로 기술 실증을 추진하고 있다. 시흥에 조성 중인 ‘경기도 피지컬 AI 확산센터’를 중심으로 제조기업의 기술 도입과 실증, 교육 지원도 강화할 계획이다.

확산센터 구축과 관련 사업에는 2026년 3월부터 2027년 3월까지 도비 30억800만 원이 투입된다. 협의체는 절단·성형·정밀가공·조립·검사·물류 등 주요 제조공정별 분과를 구성하고, 기술 수요기업과 로봇기업, 대학 및 연구기관을 연결해 현장에서 필요한 기술을 발굴할 예정이다.

피지컬 AI 적용 범위도 단계적으로 넓힌다. 내년부터 소방·재난 등 위험 분야의 기술 실증과 돌봄로봇 시험을 추진하고, 2029년부터는 어르신과 장애인의 낙상 예방 및 생활 보조 등 일상돌봄 분야로 확대할 방침이다.

이날 행사에서는 피지컬 AI 기술 시연도 진행됐다. 화성소방서의 무인소방로봇 ‘파이로(FIRO)’는 인공지능 열화상 기술을 활용해 짙은 연기 속에서도 대상을 식별하는 기능을 선보이며 재난현장에서 소방관의 안전을 돕는 가능성을 보여줬다. 레인보우로보틱스의 로봇은 꽃의 색깔을 인식해 분류하고, 추 지사에게 꽃을 건네는 동작까지 시연해 주변 환경을 인식하고 사람과 상호작용하는 기술을 선보였다.

도는 이번 선포식과 협의체 출범을 계기로 제조기업의 생산성을 높이는 동시에 산업재해 예방, 재난현장 대응력 강화, 돌봄 공백 해소 등 도민이 체감할 수 있는 분야로 피지컬 AI 활용을 확대해 나갈 계획이다.