천안제일고 학교복합시설 착공…489억원 투입해 체육시설·공원 조성

▲28일 충남체육문화복합센터 착공식이 열렸다 ⓒ천안시

충남 천안제일고등학교에 학생과 주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설이 들어선다.

천안시는 28일 천안제일고에서 장기수 시장과 이병도 충남교육감, 차덕환 천안교육장 등 관계자 40여명이 참석한 가운데 학교복합시설 착공식을 개최했다.

이번 사업은 학생들의 교육활동을 지원하고 지역주민들에게 생활체육과 휴식공간을 제공하기 위해 천안시와 교육청, 학교가 공동 추진한다.

복합시설은 천안제일고 부지 내 체육시설 7214㎡와 공원시설 1만3301㎡ 규모로 조성된다.

총 사업비는 489억원으로 이 가운데 천안시가 100억원을 부담한다. 2028년 5월 준공한 뒤 같은 해 하반기 개관할 예정이다.

사업은 2023년 7월 기본협약 체결을 시작으로 같은 해 9월 교육부 공모사업에 선정됐으며, 지난해 7월 실시협약을 거쳐 착공에 들어갔다.

천안시는 교육청과 협력해 학생들의 교육환경을 개선하고 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 열린 체육·휴식공간을 조성할 방침이다.

장기수 천안시장은 “이번 착공은 학생들의 배움과 시민들의 일상을 잇는 출발점”이라며 “교육청과 긴밀히 협력해 학생과 시민 모두에게 사랑받는 안전하고 쾌적한 공간으로 조성하겠다”고 말했다.