'김혜경 황제골프' 공방, 민주당 고발에 주진우 '대통령 부부' 맞고발

더불어민주당이 이재명 대통령 배우자인 김혜경 대통령영부인의 이른바 '황제 골프' 의혹을 제기한 국민의힘 주진우 의원을 경찰에 고발했다. 이에 반발한 주 의원은 이 대통령 부부를 맞고발하겠다고 예고하면서 여야 간 공방이 법적 공방으로 번졌다.

민주당은 28일 법률위원회 보도자료를 통해 주 의원을 정보통신망법상 명예훼손 및 형법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.

주 의원은 지난 26일 페이스북을 통해 대통령 영부인이 세계적인 프로골퍼에게 수천만 원대 '황제 레슨'을 받고, '대통령 전용 황제 클럽하우스'를 이용했다는 의혹을 제기한 바 있다. 당시 주 의원은 "이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라고 주장했다.

이에 민주당은 주 의원이 주장한 '대통령 전용 황제 클럽하우스'는 태릉CC에 애초 존재하지 않는 시설이라고 반박했다. 또 태릉CC는 민간인도 이용할 수 있는 군 운영 골프장이어서 대통령 배우자의 골프장 이용 자체를 범죄로 몰아간 것은 근거 없는 주장이라고 비판했다.

아울러 주 의원이 관련 영상에 프로골퍼 리디아 고의 사진을 삽입했지만 리디아 고가 직접 이를 부인했다는 점도 지적했다. 민주당은 주 의원이 이후 영상에서 해당 사진을 삭제하는 등 '증거인멸 정황'까지 보였다고 주장했다.

민주당은 주 의원이 리디아 고의 반박 이후에도 국회 법제사법위원회 국정감사와 기자회견 백브리핑에서 "제보받은 대로 전파한 것뿐"이라는 입장을 고수했다며, 이를 "정당한 정치적 비판의 범위를 완전히 벗어난 것"이라고 비판했다.

민주당 법률위원장인 양부남 의원은 "주 의원의 이번 주장은 최소한의 사실 확인조차 거치지 않은 무책임한 흑색선전이자 악의적인 가짜뉴스"라며 철저한 수사와 처벌을 촉구했다.

이주희 원내대변인도 이날 국회 브리핑에서 "국회의원 배지가 명백한 허위사실 유포의 면죄부가 될 수는 없다"며 주 의원에게 허위 주장 철회와 김 여사 및 리디아 고에 대한 공개 사과를 요구했다.

이에 주 의원은 같은 날 페이스북을 통해 "민주당이 이재명 권력에 아부하느라 나를 형사 고발해 황제 골프를 덮으려 한다"며 "골프친 것이 맞으니 김혜경 여사가 직접 고소 못 하고 고발 형식을 빌렸다"고 반발했다.

주 의원은 29일 오전 10시 서울경찰청을 직접 방문해 이 대통령 부부를 형사 고발하겠다고 밝혔다. 그는 고발 사유로 골프장 차명 예약 등에 따른 직권남용과 골프 비용 관련 국고 횡령 의혹을 제시했다.

주 의원은 "내일 청와대 국감을 앞두고 물 타려는 모양"이라며 "나에 대한 고발장을 입수하는 대로 그 내용을 공개하고, 민주당 의원들을 맞고발하겠다"고 밝혔다.