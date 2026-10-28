아주대 소아응급 전문의 9명 중 7명 사의…경찰 압수수색 후폭풍

최근 환아 사망 사건과 관련해 경찰의 압수수색을 받은 아주대병원 소아전문응급의료센터 소속 전문의 7명이 병원 측에 사직 의사를 전달한 것으로 확인됐다.

28일 아주대병원에 따르면 소아전문응급의료센터 소속 소아응급의학과 전문의 9명 가운데 7명이 최근 사직 의사를 밝혔다.

▲아주대병원 전경. ⓒ아주대학교병원

다만 이들이 실제 사직서를 제출하거나 병원 측이 이를 수리한 것은 아니며, 압수수색 이후 현재까지 병원을 그만둔 전문의도 없는 상태다.

앞서 경기남부경찰청은 지난 7월 아주대병원에서 치료받다 숨진 환아 사건과 관련해 지난달 30일 소아전문응급의료센터 등을 압수수색했다.

이후 의료계에서는 경찰이 진료가 이뤄지는 응급의료 현장을 상대로 과도한 강제수사를 벌여 진료를 방해했다는 비판이 제기됐다.

관련 논란은 지난 27일 열린 국회 보건복지위원회 종합 국정감사에서도 다뤄졌다.

함영욱 경기남부경찰청 광역수사단장은 국정감사에서 의료진의 노고에 경의를 표하고 진료 차질 등에 대해 안타깝게 생각한다면서도 압수수색 절차에는 문제가 없었다는 입장을 밝혔다.

함 단장은 병원 측과 사전 협의를 거쳐 비어 있는 진료실에서 관계자 입회하에 필요한 최소한의 범위로 영장을 집행했다고 설명했다.