경주페이 캐비백 11월 15일까지 15%로 확대, 착한가격업소는 20%

경북 경주시는 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 경주페이 캐시백 혜택을 기존 10%에서 15%로 확대한다.

경주시는 오는 30일부터 다음 달 15일까지 17일간 경주페이 이용자에게 캐시백 5%를 추가 지급한다고 28일 밝혔다.

이번 조치는 정부의 전국 단위 소비 촉진 행사 ‘코리아 그랜드 페스티벌’과 연계해 지역 소비와 소상공인 매출을 늘리기 위해 마련됐다.

경주시는 국비 2억 6,500만 원을 투입해 행사 기간 경주페이 결제 시 기존 10%에 5%를 추가한 총 15%의 캐시백 혜택을 제공한다.

특히 지역 내 착한가격업소 48곳에서는 지난달부터 시행 중인 추가 캐시백 5%까지 중복 적용돼 최대 20%의 혜택을 받을 수 있다.

현재 경주페이 이용자는 20만 2,574명이며, 가맹점은 1만 2,645곳에 달한다.

경주시는 행사에 앞서 가맹점에 관련 내용을 안내하고, 알림 메시지와 SNS 등을 통해 추가 캐시백 혜택을 적극 홍보할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “이번 캐시백 확대가 시민들의 소비 부담을 덜고 골목상권에 활력을 더하길 바란다”고 말했다.