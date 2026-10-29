한국전력기술, 김천교육지원청 등과 손잡고 지역 ‘느린학습자’ 지원 나서

한국전력기술은 28일 김천 본사에서 경상북도김천교육지원청, 무한상사 사회적협동조합, 이음발달지원센터, 지역아동센터 경북지원단과 ‘느린학습자 맞춤형 지원사업 협력체계 구축 업무협약’을 체결했다.

협약은 경북지역 교육 사각지대 해소를 위해 느린학습자 아동·청소년의 인지·정서·의사소통·사회성 발달과 양육자 지원을 돕기 위해 마련됐다.

느린학습자는 또래에 비해 학습과 정보 이해에 더 많은 시간과 반복적인 지원이 필요한 아동·청소년 등을 말한다. 개인별 특성을 조기에 파악하고 학습·정서·사회적응을 함께 지원하는 것이 중요하다.

한전기술은 지난해 김천지역 12개 지역아동센터 종사자를 대상으로 느린학습자 이해 교육과 맞춤형 교재 활용 교육을 지원하고 교재를 보급한 바 있다.

올해는 이러한 현장 지원을 바탕으로 아동에 대한 직접적인 발굴·진단과 보호자 상담으로 사업을 확대한다.

이번 사업에는 한전기술의 후원금을 바탕으로 김천지역 12개 지역아동센터 이용 아동 약 400명을 대상으로 선별검사를 진행하고, 심층 진단이 필요한 아동 30명에게 전문 지능검사를 지원할 계획이다. 검사 결과를 활용하여 인지 체험 프로그램을 운영하고 보호자 30명을 대상으로 결과 해석과 양육 상담도 제공한다.

참여 기관들은 한전기술의 후원, 무한상사의 사업 총괄, 이음발달지원센터의 전문 진단·교육·상담, 지역아동센터 경북지원단의 현장 연계, 김천교육지원청의 공적 자원 연계를 통해 역할을 나눈다.

교육부의 학생맞춤통합지원 정책 방향과 연계해 발굴된 아동이 학교·교육청의 후속 지원을 받을 수 있도록 협력하고, 교육지원과 정보 교류 등 후속 협력사업도 모색할 예정이다.

김태균 한전기술 사장은 “배움의 속도가 다르다는 이유로 아이들이 필요한 지원에서 소외돼서는 안 된다”며 “지역의 전문기관 및 교육청과 협력해 아이들의 건강한 성장과 사회적응을 꾸준히 뒷받침하며 공기업으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.