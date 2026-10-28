조직원 50명 잡혀도 中서 '외식사업', 보이스피싱 총책 끝내 검거

국내 조직원 50명이 검거된 뒤에도 중국에서 외식사업을 운영하던 보이스피싱 조직 총책과 피해자의 확인 전화까지 가로채는 악성 앱 공급책이 부산경찰의 국제공조 수사 끝에 붙잡혔다.

28일 부산경찰청 마약·국제범죄수사대에 따르면 경찰은 범죄단체 조직·활동과 사기 등 혐의로 보이스피싱 조직 총책 A씨(50대)와 악성 앱 제작·공급책 B씨(50대)를 구속 송치했다. 두 사람이 각각 연루된 사건의 피해자는 총 270명, 피해액은 약 25억원에 달한다.

▲부산경찰청의 국제공조 수사로 검거된 보이스피싱 조직 총책이 경찰관들에게 호송되고 있다. ⓒ부산경찰청 제공 영상 갈무리

A씨는 중국 광둥성 등에 보이스피싱 조직을 꾸리고 2013년 6월부터 2015년 7월까지 금융기관을 사칭해 피해자 145명에게서 약 15억원을 가로챈 혐의를 받는다. 조직원들은 콜센터 상담원과 국내 인출책 등으로 역할을 나눠 신용등급 상향비와 보증보험료 등을 먼저 내도록 속인 것으로 조사됐다.

A씨는 이른바 '김미영 팀장' 조직으로부터 범행 수법을 배운 다른 총책을 통해 유사한 사기 수법을 전수받은 것으로 파악됐다. 범행 이후에는 중국에서 약 20개 가맹점을 둔 외식업체를 운영하며 사업가로 활동해 왔다.

경찰은 2021년 8월부터 2022년 10월까지 A씨 조직원 50명을 검거해 20명을 구속했지만 해외에 머물던 총책의 신병은 확보하지 못했다. 이후 수사를 확대해 전체 조직원 86명 가운데 81명을 검거했으며 나머지 5명도 추적하고 있다.

함께 검거된 B씨는 별도의 보이스피싱 조직에 악성 앱을 제작·공급한 혐의를 받는다. 2018년 5월부터 2019년 1월까지 관련 범행으로 피해자 125명이 약 10억원을 빼앗긴 것으로 조사됐다.

B씨가 공급한 앱은 피해자의 연락처와 통화·문자 내역을 확인하는 것은 물론 은행이나 경찰, 금융감독원에 거는 전화까지 범죄조직으로 연결하는 기능을 갖췄다. 피해자가 사기를 의심해 정상적인 기관 번호로 전화를 걸어도 조직원이 대신 받아 안심시키는 방식이다.

B씨는 중국 현지 프로그래머를 통해 앱을 제작·관리하면서 국내 속옷업체의 중국 지사를 운영한 것으로 파악됐다. 경찰은 별도 조직에서 활동한 A씨와 B씨의 범행이 또 다른 보이스피싱 총책을 통해 연결된 정황을 확인하고 추적을 이어왔다.

경찰은 두 사람을 인터폴 적색수배하고 지난해 11월 국제공조 작전 '브레이킹 체인스'의 합동검거 대상자로 선정했다. 그 결과 A씨는 올해 1월 중국 현지에서 검거돼 4월 30일 국내로 강제송환됐다.

B씨는 중국에서 추적을 받던 중 지난 9월 14일 김해국제공항으로 자진 입국했다가 검거됐으며 같은 달 23일 구속 송치됐다. 경찰은 국내 수사에서 확보한 진술과 해외 사업체 관련 단서를 국제공조에 활용해 두 사람의 신병을 확보했다.

부산경찰청은 해외에 체류하는 보이스피싱 핵심 인물과 범행 수단 공급책에 대한 추적을 이어갈 방침이다. 아울러 대출 상담 과정에서 출처가 불분명한 앱 설치나 보증료·수수료 선입금을 요구할 경우 보이스피싱을 의심하고 주의해야 한다고 당부했다.