새만금 개발목표 2035년으로 15년 앞당긴다…공공주도·첨단산업 중심 전환

새만금 개발 목표가 기존 2050년에서 2035년으로 15년 앞당겨진다. 민간투자를 기다리던 개발방식에서 공공이 주도하는 방식으로 전환하고, 미래 첨단산업과 청정에너지를 중심으로 개발에 속도를 낸다는 구상이다.

새만금개발청은 28일 새만금33센터에서 열린 제35차 새만금위원회에서 이 같은 내용을 담은 새만금 기본계획 변경안이 확정됐다고 밝혔다.

이번 변경의 핵심은 30여 년간 지연된 새만금 개발을 실현 가능성과 실행력 중심으로 재편하는 데 있다. 장기 청사진을 제시하는 데서 나아가 2035년까지 실제 추진할 수 있는 사업에 역량을 집중하겠다는 취지다.

이를 위해 산업·도시용지를 중심으로 169.6㎢를 공공주도로 매립·개발하고, 향후 기업 투자와 복합개발 수요에 대응할 전략적 유보지 12.2㎢를 새롭게 도입한다.

산업용지는 기존 23㎢에서 37.5㎢로 확대하고 재생에너지 발전용량은 7GW에서 10GW로 늘린다. 특히 현대차그룹의 8조9000억 원 규모 투자계획을 뒷받침하기 위해 농생명용지 3공구 일부인 12.4㎢를 에너지용지로 조정하고 전력·용수 등 기반시설 확보를 추진한다.

개발 효과를 전북 전역으로 확산하기 위한 주변 도시와의 연계도 강화한다. 새만금과 익산을 잇는 도로 노선을 추가하는 등 광역교통망을 확충하고 산업·교통·정주 기능을 연결해 지역 동반성장을 유도할 계획이다. 해수유통 확대 방향과 배수갑문 신설, 수질개선 대책도 반영했다.

한성숙 국무총리는 “개발 목표를 15년 앞당긴 것은 계획표의 숫자만 바꾸겠다는 뜻이 아니라, 공공주도로 기업과 지역산업 중심으로 개발의 축을 다시 짜는 것”이라고 강조했다.

새만금개발청은 후속 광역기반시설 설치계획 수립과 개발지침 개정 등을 통해 변경된 기본계획을 구체화할 예정이다.