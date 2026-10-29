"지방의회 독립성 확보"…민주당 광역의원협의회, 국회 입법 촉구

더불어민주당 전국광역의회의원협의회가 지방의회법 연내 제정을 목표로 국회 입법 촉구에 총력을 모으기로 했다.

협의회는 지난 27일 서울특별시의회에서 정례회의를 열고 지방의회법 연내 제정을 위한 공동 대응 방안을 논의했다.

▲더불어민주당 전국광역의회의원협의회. ⓒ강원특별자치도의회

강원특별자치도의회에서는 남상규 원내대표, 김세종 정무부대표, 조수현 대변인이 참석했다.

안광률 협의회장은 "지방교섭단체 위상 강화와 취약한 의정지원 시스템 개선을 통해 지방의회 발전을 이루어내겠다"고 밝혔다.

이날 회의는 국회 본관 앞에서 열린 전국지방의원대회 참석 직후 약 100분간 진행됐다.

참석자들은 지방의회의 실질적인 독립성과 자율성을 보장해야 한다는 데 의견을 모았다.

▲더불어민주당 전국광역의회의원협의회. ⓒ강원특별자치도의회

대표단은 오는 12월 초 국회 기자회견을 추진하기로 결정했다.

각 시·도별 회기에 맞춰 지방의회법 제정 촉구 결의안을 연이어 발의·채택해 입법 압박을 끌어올릴 계획이다.

강원특별자치도의회 대표단도 전국적 공조 체계에 발맞추고 강원특별자치도 지역 현안과 연계한 정책 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 지방의회법 연내 제정을 촉구하는 공동 결의문을 채택하고 다짐 퍼포먼스와 기념촬영으로 일정을 마쳤다.