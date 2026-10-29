1만 4천 선수단 홍천 결집…2027 강원도민체전·장애인체육대회 카운트다운

2027년 홍천군에서 열리는 제62회 강원특별자치도민체육대회와 제20회 강원특별자치도장애인생활체육대회 개최 일정이 확정됐다.

제62회 강원특별자치도민체육대회는 2027년 6월 4일부터 8일까지 5일간 열린다.

▲2024년 강원도민체전 선수단 해단식. ⓒ홍천군

총 43개 종목에 선수단 1만 2,000여 명이 참가한다.

육상, 축구 등 30개 종목은 홍천군에서 수영, 사격 등 13개 종목은 관외에서 치른다.

제20회 강원특별자치도장애인생활체육대회는 2027년 5월 19일부터 21일까지 3일간 진행된다.

정식 14개, 어울림 3개, 체험 7개 등 총 24개 종목에 선수단 2,600여 명이 참가하고 전 종목을 홍천군에서 개최하기로 했다.

홍천군은 양대 체육대회의 성공적인 개최를 위해 경기장과 편의시설 정비에 들어갔다.

지난 9월 홍천종합운동장 본부석·관람석 보수공사를 완료했다.

10월에는 육상트랙 보수공사에 착수하는 등 대회 준비를 순차적으로 진행하고 있다.

신영재 홍천군수는 "홍천군에서 2027년 개최되는 양대 체육대회에 참가하는 선수들이 기량을 마음껏 펼치도록 경기장과 편의시설을 차질 없이 정비하고 있다"며 "강원특별자치도민 모두가 함께 어우러지는 화합의 한마당이 되도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.