박기영 강원도의원, 춘천시 후평동 송전선로 지중화 점검

박기영(국민의힘·춘천3) 강원특별자치도의회 의원이 28일 도의회 세미나실에서 후평동 고압송전선로 지중화 간담회를 열고 추진 현황과 주민 불편 해소 방안을 논의했다.

이날 간담회에는 박기영 의원을 비롯해 유환규·엄정은 춘천시의원, 강원특별자치도 에너지정책과 및 춘천시 공동주택과 관계자, 지역주민 등이 참석했다.

▲춘천시 후평동 고압송전선로 지중화 간담회. ⓒ강원특별자치도의회

참석자들은 관련 자료를 바탕으로 주민 의견과 관계기관의 설명을 듣고 향후 추진 방향을 점검했다.

춘천시 후평동 주민들은 고압송전선로와 송전탑 인근의 소음, 낙뢰 시 전기사고 우려, 송전선로 아래 도로의 교통 정체·안전 문제 등 생활 불편을 제기해 왔다.

이번 간담회는 주민 의견을 수렴하고 지중화 추진 상황과 남은 과제를 살펴보기 위해 마련됐다.

간담회에서는 만천리 아파트 건설 현장과 관련해 추진 중인 송전선로 지중화 사업의 진행 상황과 향후 일정도 확인했다.

강원특별자치도 자료에 따르면 해당 사업은 2026년 8월 지중화 공사에 착공했다.

2027년 6월 지중선로 공사를 마치고 지중케이블을 기존 전력망에 연결한 뒤 같은 해 8월 임시송전탑 철거와 시운전을 거쳐 준공할 예정이다.

유환규 춘천시의원은 "송전선로 지중화와 후평동 발전을 위해 주민 의견에 귀 기울이며 도의회·관계기관과 계속 힘을 모으겠다"고 말했다.

엄정은 춘천시의원도 "지중화 사업이 차질 없이 마무리되도록 살피고 앞으로도 후평동의 생활환경 개선과 지역 발전을 위해 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

박기영 의원은 "현재 진행 중인 지중화 공사가 계획대로 마무리되도록 추진 상황을 살피고 공사 과정에서도 주민 불편과 안전에 대한 우려를 충분히 반영해야 한다"고 강조했다.