교육 성과 나누고 진로 탐색 했다…2026 평창교육 한마당

평창교육지원청이 28일 서울대학교 평창캠퍼스에서 2026 평창교육 한마당을 개최했다.

이날 행사에는 심재국 평창군수를 비롯해 지역 유관기관 관계자, 관내 학교 교직원 200여 명, 학생 300여 명, 학부모 100여 명이 참석했다.

▲2026 평창교육 한마당. ⓒ평창교육지원청

참석자들은 평창교육의 성과를 공유하고 교육공동체 간 소통의 시간을 가졌다.

1부 행사에서는 평창교육지원청의 주요 업무 추진 상황을 공유하고 학생들의 학교 교육활동 공연을 선보였다.

'With My Dream in Pyeong Chang'을 슬로건으로 내걸고 평창지역 진로체험처 30여 곳과 유관기관이 참여하는 체험·홍보 부스를 운영해 진로 탐색 기회를 제공했다.

학교별 교육활동 공연과 체험 부스 운영을 통해 교육지원청, 평창군청, 평창군의회, 유·초·중·고 교직원, 학부모, 지역사회가 어우러져 미래 교육 방향을 함께 모색했다.

2부에서는 언론인 구수환 강사가 교직원과 학부모를 대상으로 'AI 인공지능 시대, 인문학이 나아갈 방향' 주제 연수를 진행했다.

이어 유치원 교육과정 연수, 초등학교 수업 사례 나눔 연수, 중등 수업성장 연수를 운영하며 학교급별 교육과정과 수업 실천 사례를 나눴다.

함봉식 교육장은 "모두가 빛나는 평창교육 한마당을 통해 교육공동체가 서로의 경험과 성과를 나누고 평창교육의 미래를 함께 그려보는 뜻깊은 시간이 됐다"며 "앞으로도 학생 한 명 한 명이 자신의 꿈과 가능성을 펼치도록 지역사회와 함께하는 평창교육을 만들어 가겠다"고 말했다.