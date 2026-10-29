롯데아울렛 10월 30~11월 8일, 브랜드별 추가 할인 및 겨울 아우터 특집전 진행

▲롯데아울렛 ‘서프라이스 위크(Sur-Price Week)’ 안내 이미지 포스터ⓒ롯데백화점 제공

롯데아울렛 이시아폴리스점과 율하점은 오는 10월 30~11월 8일까지 10일간 ‘서프라이스 위크(Sur-Price Week)’를 진행한다.

이번 행사에서는 100여 개 브랜드가 참여해 추가 할인 혜택을 제공하는 행사를 비롯해 겨울 아우터 특집전, 구매 고객을 위한 다양한 사은 및 이벤트 혜택, 가족 단위 고객이 함께 즐길 수 있는 생태 체험 콘텐츠 등을 선보인다.

‘서프라이스 위크’는 ‘깜짝 놀랄 만한 가격’이라는 의미를 담아 일 년에 두 차례 진행하는 롯데아울렛의 쇼핑 행사로 가을·겨울 시즌 상품 할인 행사와 구매 고객 혜택, 팝업 콘텐츠 등을 마련했다.

이시아폴리스점과 율하점은 브랜드별 추가 할인 행사를 진행한다.

이시아폴리스점은 패션·아웃도어 주요 브랜드의 겨울 의류를 추가 할인된 가격에 제공한다.

율하점 역시 남성패션과 유스캐주얼 상품군을 비롯해 나이키 등 인기 스포츠 브랜드의 대표 품목을 중심으로 추가 할인 혜택을 마련했다.

특집전 행사도 다채롭게 선보인다. 이시아폴리스점은 10월 30~11월 5일까지 1층 특설행사장에서 ‘잇미샤’, ‘샤틴’ 등이 참여하는 ‘여성 패션 다운·코트 특집전’을 열고 인기 겨울 아우터를 선보인다.

같은 기간 율하점 2층 행사장에서 열리는 ‘겨울 아웃도어 특집전’에서는 ‘디스커버리’와 ‘코오롱스포츠’ 등 주요 브랜드의 경량 패딩부터 구스 다운까지 다양한 겨울 아우터를 특가에 판매한다.

쇼핑과 함께 즐길 수 있는 생태 콘텐츠 팝업도 마련한다.

이시아폴리스점 1층 행사장에서는 10월 30~11월 8일까지 나비 관찰 공간을 운영한다. ‘남방오색나비’를 비롯해 살아 있는 나비 500여 마리를 만나볼 수 있으며, 국화와 란타나, 호접란 등 다양한 꽃과 식물로 꾸민 공간에서 나비의 생태를 가까이서 살펴볼 수 있다.

관람료는 5천 원이다.

구매 고객을 위한 사은 행사와 이벤트도 풍성하게 진행한다. 행사 기간 중 주말(10월 30~11/1일, 11월 6~8일)에는 카드사별로 전 상품군에서 일정 금액 이상 구매한 고객에게 모바일 상품권을 증정한다.

이와 함께 OK캐쉬백과 연계해 주유 쿠폰을 제공하는 ‘서프라이스 드라이브 패스’를 운영하며, 구매 고객을 대상으로 쇼핑 지원금을 비롯해 다양한 사은 혜택과 이벤트를 선보인다.

또 롯데백화점 앱(APP)을 통한 식음료(F&B) 할인 쿠폰 증정 행사도 함께 진행한다.

최종훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “이번 서프라이스 위크는 겨울 아우터 기획전과 브랜드별 할인 혜택은 물론, 상품권 및 주유 혜택을 담은 사은 행사와 온 가족이 함께 즐길 수 있는 생태 콘텐츠를 함께 준비했다”며 “이시아폴리스점과 율하점에서 합리적인 쇼핑과 다양한 콘텐츠를 경험하시길 바란다”고 말했다.