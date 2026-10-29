한국가스공사와 iM뱅크, 상생펀드 업무 협약 갱신

한국가스공사와 iM뱅크는 지난 28일 대구 수성구 iM뱅크 본사에서 ‘더 좋은 지역 경제를 위한 상생펀드 업무 협약’을 갱신했다고 밝혔다.

이날 행사에는 홍의락 가스공사 사장과 강정훈 iM뱅크 은행장을 비롯해 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다.

양사는 지난 2019년 10월 처음 조성해 운영해 온 200억 원 규모의 상생펀드를 이번 협약을 통해 600억 원으로 대폭 확대하기로 합의했다.

이번 펀드는 가스공사와 iM뱅크가 1:1 매칭 방식으로 각각 300억 원씩 출연해 대구·경북지역 중소기업과 소상공인의 대출 자금으로 활용된다.

상생펀드는 업체당 최대 5억 원 한도 내에서 대출을 시행하며, 기본 2.6%에 기업 신용도에 따른 추가 감면(최대 0.6%)을 더해 최대 3.2%의 금리 감면 혜택을 제공한다.

해당 상품은 오는 11월 초부터 본격 시행되며, 대출을 희망하는 지역 중소기업 및 소상공인은 가까운 iM뱅크 지점을 통해 신청할 수 있다.

가스공사 관계자는 “이번 협약을 통해 지역 중소기업과 소상공인이 자금 유동성을 확보해 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 도움이 되기를 바란다”며, “앞으로도 실효성 높은 동반성장 프로그램을 추진해 대구 이전 공공기관의 책임을 다하고, 지역사회와 중소기업 모두가 상생하는 생태계를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.

강정훈 iM뱅크 은행장은 “이번 상생펀드 확대는 지역 중소기업과 소상공인의 금융 부담을 완화하고 안정적인 경영활동을 지원하기 위한 것으로, 앞으로도 한국가스공사와의 협력을 바탕으로 지역기업에 실질적인 도움이 되는 금융지원을 확대하고, 지역사회와 함께 성장하는 상생금융을 지속적으로 추진하겠다”는 뜻을 전했다.