‘제31회 대구광역시 조경상’ 대상에 ‘대명자이 그랜드시티 공동주택 조경’

대구광역시는 29일 ‘제31회 대구광역시 조경상’ 수상작을 발표했다.

올해 대상에는 ‘대명자이 그랜드시티 공동주택 조경’, 최우수상에는 ‘어나드 범어 공동주택 조경’, 우수상에는 ‘힐스테이트 동인 더 스카이 공동주택 조경’이 각각 선정됐다.

이번 조경상 수상작은 도시경관 향상 기여, 주변 환경과의 조화, 디자인 및 시공 완성도 등을 종합적으로 평가해 선정했다.

특히 각 사업장은 풍성한 녹음과 수경시설, 입체적인 정원계획 등을 통해 건축물과 자연이 어우러지는 차별화된 조경공간을 선보였다.

▲‘제31회 대구광역시 조경상’ 대상작, ‘대명자이 그랜드시티 공동주택 조경’ⓒ대구시 제공

□ 대상 : 대명자이 그랜드시티 공동주택 조경

대명자이 그랜드시티는 남구 대명동에 위치한 공동주택으로, ‘자연의 위대함을 일상에서 누리는 삶’을 주제로 대형목과 풍성한 녹음, 다채로운 수경시설이 어우러지는 조경공간을 조성했다.

주택단지 곳곳에 대형목을 활용한 녹음공간과 다양한 테마정원을 배치하고, 지형의 높낮이를 활용해 입체적인 수경공간을 조성하는 등 일상에서 자연을 체감하고 휴식과 여가를 즐길 수 있도록 한 점이 돋보인다.

□ 최우수상 : 어나드 범어 공동주택 조경

어나드 범어는 수성구 범어동 옛 대구MBC 부지에 조성된 주상복합 건축물로, ‘DIA-Scape in Susung’을 콘셉트로 자연과 예술, 휴식을 함께 즐길 수 있는 차별화된 조경공간을 선보였다.

주택단지 진입부에 다단형 수경시설과 화계, 티하우스, 암석원 등을 배치해 상징적인 진입 경관을 연출하고, 시민들이 휴식할 수 있는 공개공지를 조성했다.

또 한국 정원의 미를 현대적으로 재해석한 작가 정원 등을 마련해 도심 속에서 자연과 문화, 휴식을 함께 누릴 수 있도록 한 점이 높은 평가를 받았다.

□ 우수상 : 힐스테이트 동인 더 스카이 공동주택 조경

힐스테이트 동인 더 스카이는 중구 태평로에 위치한 공동주택으로, ‘GREEN OASIS’를 주제로 주변 녹지와 단지 내부를 연결하는 조경계획이 특징이다.

인근 국채보상운동기념공원 등 주변 녹색 기반과 단지 내 정원을 연결하고, 가로변에 어울림정원·물안개정원·솔빛정원 등 공개공지를 조성해 시민과 주민이 함께 산책하고 휴식할 수 있는 열린 공간을 마련했다.

1995년을 시작으로 올해 31회를 맞은 ‘대구광역시 조경상’은 최근 2년간 조성된 사업장을 대상으로 ‘대구광역시 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회’의 심의 및 현장 실사를 거쳐 수상작을 선정한다.

김옥재 대구시 산림녹지관리과장은 “우수한 조경공간은 시민들에게 휴식과 여유를 제공할 뿐만 아니라, 도시의 품격과 경쟁력을 높이는 중요한 자산”이라며 “앞으로도 도시녹화 장려와 경관 개선을 위해 우수한 조경사례를 적극 발굴하고, 조경 분야의 발전과 민간 부문 활성화에 힘써 시민의 삶의 질을 높이는 아름다운 녹색공간을 확대해 나가겠다”고 말했다.