군포시 마을미디어 활동가 2명, 경기마을미디어 공모전서 수상

경기 군포시미디어센터 소속 마을미디어 활동가 2명이 지역의 이야기를 담은 콘텐츠로 경기마을미디어 공모전에서 수상했다.

군포시는 지난 28일 성남미디어센터 다목적홀에서 열린 ‘제8회 경기마을미디어 공모전’에서 김유라 활동가가 ‘우수 경기마을미디어’ 부문 우수상을, 오은숙 활동가가 ‘지역기반 경기마을미디어’ 부문 우수활동상을 각각 받았다고 29일 밝혔다.

▲'경기마을미디어 공모전' 수상 기념촬영 (왼쪽부터 오은숙 활동가, 김유라 활동가) ⓒ군포시

경기도가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관한 이번 공모전은 지역의 우수 미디어 콘텐츠와 활동 사례를 발굴하고, 시민 주도의 마을미디어 활동을 확산하기 위해 마련됐다.

우수상을 받은 김유라 활동가는 청년의 시선으로 군포의 장단점과 지역에 대한 기대를 담은 라디오 콘텐츠 ‘청년들이 보는 요즘 군포’를 기획했다. 이 콘텐츠는 군포시미디어센터 활동가들이 공동 제작한 3부작 라디오 시리즈 ‘세대를 잇는 군포이야기’ 중 한 편이다. 시민들의 생생한 목소리와 세대별 시선을 통해 지역의 모습을 조명했다는 점에서 의미를 더했다.

오은숙 활동가는 다큐멘터리 ‘사라지기 전 마을을 기록하다’로 우수활동상을 수상했다. 군포의 옛 마을인 마벨마을(구군포2길·3길) 일대의 골목과 주택, 주민들의 삶이 담긴 풍경을 영상으로 기록해 지역의 기억과 가치를 되새겼다는 평가를 받았다.

두 수상자는 모두 군포시미디어센터의 ‘마을미디어 활동가 양성과정’ 출신이다. 해당 과정은 시민들이 직접 지역의 이야기를 콘텐츠로 제작하고 공유할 수 있도록 지원하며, 매년 경기마을미디어 공모전에서 수상자를 배출하고 있다.

한대희 시장은 “청년들이 자신이 살아가는 지역에 대한 생각과 바람을 솔직하게 이야기하고, 더 나은 군포의 모습을 고민했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 청년을 비롯한 다양한 세대가 지역의 이야기를 직접 만들고 공유할 수 있도록 마을미디어 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.