‘2026 (사)한국색채학회 가을학술대회’ 31일 개최

▲‘2026 (사)한국색채학회 가을학술대회’ 안내 포스터ⓒ대구시 제공

대구광역시는 오는 31일 대구경북디자인센터에서 열리는 ‘2026 (사)한국색채학회 가을학술대회’를 후원하고, 색채·디자인 분야의 학술·산업 교류 활성화를 지원한다.

이번 가을학술대회는 (사)한국색채학회가 주최하고, (재)대구경북디자인진흥원이 주관한다.

‘색채 공감의 진화’를 주제로 색채와 조명, CMF(Color·Material·Finish), 인공지능(AI) 등 색채 및 디자인산업을 둘러싼 기술 변화와 최신 연구성과 및 산업 사례를 공유하기 위해 마련됐다.

이번 학술대회에서는 12개 대학에서 총 85편의 논문이 발표된다. 색채·조명과 모빌리티·CMF·AI 등을 주제로 한 초청 강연을 비롯해 국제대학생 색채공모전(7개국 29개 대학, 466점 출품), 국제색채작품 초대전(9개국 68점), 대한민국색채대상(48점)도 함께 열린다.

행사장에서는 학술대회 포스터를 포함해 총 326점의 연구성과와 작품이 전시될 예정이다. 또한 이번 가을학술대회에는 GS건설과 KCC 등 11개 기업이 후원사로 참여해 학계와 산업계 간 교류도 함께 확대될 것으로 기대된다.

최근 제품과 공간, 모빌리티 등 다양한 산업 분야에서 색채·소재·마감의 중요성이 높아지고 AI·디지털 기술과 디자인의 융합도 확대되고 있다.

이번 학술대회는 색채·디자인 분야의 최신 연구와 산업 동향을 공유하고 새로운 융합 가능성을 살펴보는 기회가 될 것으로 기대된다.

한편 한국색채학회는 1988년 한국색채협회로 창립된 이후 정기적인 학술대회와 국제교류, 전시·공모전 등을 이어오고 있다. 이번 가을학술대회는 약 38년의 학회 역사에서 수도권 외 지역에서 열리는 첫 학술대회라는 점에서 의미가 있다.

이은경 대구시 창업벤처과장은 “이번 학술대회가 지역의 색채·디자인 분야의 학술·산업 네트워크를 확대하고, 지역의 중소 기업들의 디자인 역량 강화와 제품 디자인 고도화의 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.