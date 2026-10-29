12회 박찬호배 전국리틀야구대회 31일 대전서 개막

▲지난해 열린 '박찬호배 전국리틀야구대회' 단체 사진 ⓒ대전시체육회

전국 유소년 야구 꿈나무들이 대전에서 기량을 겨룬다.

대전시체육회는 오는 31일부터 11월 9일까지 열흘간 대전 한밭야구장에서 ‘제12회 박찬호배 전국리틀야구대회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 대전시체육회와 ㈜팀61이 공동 주최하고 한국리틀야구연맹과 대전시야구소프트볼협회가 공동 주관하며 대전시가 후원한다.

대회에는 지난해 우승팀인 경기 부천소사팀을 비롯해 전국 80개 팀, 선수와 지도자 등 2000여명이 참가한다.

경기는 토너먼트 방식으로 진행되며, 참가 선수들은 그동안 갈고 닦은 기량을 겨루고 야구를 통한 화합과 우정을 나눌 예정이다.

31일 개회식에는 안중기 대전시 정무수석보좌관과 박찬호 팀61 대표, 한대화 대전시체육회 부회장, 윤종수 사무처장 등 주요 인사들이 참석해 선수단을 격려한다.

결승전은 11월 9일 한밭야구장에서 열리며, 박찬호 대표가 직접 경기 해설에 참여할 예정이다.

대전시체육회 관계자는 “이번 대회가 유소년 선수들이 기량을 마음껏 펼치고 미래를 향한 꿈을 키우는 무대가 되길 바란다”며 “유소년 체육 활성화와 야구 인재 육성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.