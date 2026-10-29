원주시기업인단체연합회 "창업하기 좋은 도시 만들자"

원주시기업인단체연합회가 28일 빌라드아모르에서 지역 기업인의 화합과 역량 강화를 위한 2026년 한마음의 날 행사를 열었다.

이날 행사에는 구자열 원주시장을 비롯해 송기헌·최혁진 국회의원, 문정환 원주시의회 의장, 회원사 대표 및 유관기관 관계자 등이 참석했다.

▲원주시기업인단체연합회 2026년 한마음의 날 행사. ⓒ원주시

행사는 급변하는 산업 환경에 대응하기 위한 '기업인을 위한 실전 AI 활용법' 역량 강화 특강을 시작으로 본 기념식과 교류 걷기 행사 순으로 진행했다.

기념식에서 구자열 원주시장과 참석자들은 창업도시 원주 유치를 기원하며 뜻을 모았다.

참석자들은 원주시의 창업도시 유치를 향한 의지를 공유하고 창업하기 좋은 원주시를 조성해 지역경제 발전과 미래 성장동력을 확보하기로 다짐했다.

기념식 이후 진행한 오후 일정에서는 단구공원 둘레길 일원에서 교류 걷기 행사를 열었다.

기업인들은 현장에서 소통을 확대하며 친목과 유대를 다졌다.

▲원주시기업인단체연합회 2026년 한마음의 날 행사. ⓒ원주시

구자열 원주시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 지역경제 발전을 위해 힘써주시는 기업인 여러분께 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 기업 현장의 목소리에 귀 기울이고 기업인단체 간 소통과 협력을 강화해 기업하기 좋은 도시 원주를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

원주시기업인단체연합회는 김종태 회장을 비롯한 8개 기업인단체, 260여 명의 회원사로 구성된 단체다.

기업인 간 교류와 협력을 바탕으로 지역 중소기업의 성장과 지역경제 활성화에 기여하고 있다.