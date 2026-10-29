"겨울철 낙상 걱정 내려놓으세요"…태백시, 빙판길 확 바꾼다

태백시가 기후에너지환경부가 주관하는 2027년 기후위기 취약계층·지역 지원 공모사업의 결빙취약지 개선사업에 3년 연속 선정됐다.

이번 공모 선정으로 태백시는 국비 2억 8700만 원을 포함해 총사업비 5억 7400만 원을 투입한다.

▲도로열선. ⓒ이상호 태백시장 SNS

철암동 등 2개소의 결빙취약지역에 안전시설을 확충하고 겨울철 결빙 사고 예방과 보행환경 개선에 나서기로 했다.

기후위기 취약계층·지역 지원사업은 폭염과 한파 등 기후변화 피해에 취약한 주민과 지역을 보호하는 사업이다.

이 가운데 결빙취약지 개선사업은 겨울철 도로와 보행로의 미끄럼·낙상사고 예방에 중점을 두고 추진한다.

태백시는 고지대 지형 특성과 겨울철 잦은 강설·한파로 도로와 보행로의 결빙 위험이 높은 지역이다.

경사진 구간은 어르신과 어린이 등 보행약자의 이동에 불편을 초래하고 안전사고로 이어질 우려가 커 지속적인 시설 개선과 예방대책이 필요하다.

태백시는 이번 사업을 통해 겨울철 보행안전을 강화하기로 했다.

지역 내 결빙 등 기후위험 요인을 사전에 발굴하고 개선하는 기후위기 적응사업도 지속해서 추진할 방침이다.

태백시 관계자는 "3년 연속 공모사업 선정은 겨울철 결빙취약지역의 안전환경을 지속해서 개선해 나간다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 예방사업을 적극 추진해 시민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 밝혔다.