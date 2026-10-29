횡성평생학습축제 31일 개막…77개 체험 부스·동물 놀이터 눈길

횡성군이 한 해 동안 가꿔온 배움의 결실을 나누고 군민 화합의 장을 만들기 위해 제17회 횡성평생학습축제를 연다.

오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 횡성문화체육공원 일원에서 펼쳐진다.

▲제17회 횡성평생학습축제. ⓒ횡성군

'배움이 일상이 되는 횡성, 함께 여는 횡성의 내일'을 주제로 열리는 이번 축제는 남녀노소 누구나 참여해 평생학습의 즐거움을 공유하는 소통의 장으로 마련했다.

축제 첫날인 31일 오후 1시 30분부터는 우쿨렐레 연주팀 아름다운 울림소리와 퀸즈마칭밴드의 식전 공연을 시작으로 개막 퍼포먼스를 진행한다.

평생학습 기관과 단체가 참여하는 평생학습 홍보 체험관에서는 총 77개 무료 체험 부스를 운영한다.

관내 36개 평생학습 동아리가 준비한 공연도 선보인다.

올해 축제는 어린이 동반 가족을 위해 어린이 동물 체험 놀이터를 새롭게 도입했다.

볼파이톤, 앵무새 등 15종에 달하는 동물을 직접 만나보는 체험 프로그램을 제공하기로 했다.

행사 기간 다양한 연계 행사도 함께 열린다.

성인 문해 학습자 잔치인 청춘공감을 비롯해 제4회 장애인문화예술축제, 2026 문화풍경 예술제 제4회 횡성청소년 경연대회, 횡성군사회적경제지원센터 온마음마켓, 횡성마을교육공동체 행사 등을 동시에 개최한다.

이번 축제는 일회용품 사용을 줄이고 친환경 축제를 구현하기 위해 다회용기를 시범 운영한다.

먹거리 부스 등 축제장 전반에 다회용기를 도입해 쓰레기를 최소화하고 탄소중립 실천에 이바지할 방침이다.

장신상 횡성군수는 "횡성군은 2007년 평생학습도시로 최초 지정된 이후 지역 맞춤형 평생교육 시책 추진을 통해 군민의 삶의 질 향상과 자아실현을 돕고 있다"며 "배움의 가치를 더하는 이번 축제에 군민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.