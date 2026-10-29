중앙시장·명동·육림고개 맛에 취한다…춘천 원도심 미식마켓

춘천시가 중앙시장, 명동, 육림고개 등 3개 상권을 잇는 '춘천 원도심 미식마켓~한입 여행'을 연다.

오는 30일 오후 1시부터 6시까지, 31일 오전 11시부터 오후 6시까지 명동 구 문화극장 앞과 육림고개 일자리지원센터 앞에서 진행한다.

▲춘천 원도심 미식마켓~한입 여행. ⓒ춘천시

원도심의 특색 있는 먹거리를 알리고 방문객의 발길이 상점 이용과 소비로 이어지도록 마련했다.

중앙시장, 명동, 육림고개 상권의 285개 점포가 참여한다.

행사장에서는 메밀전병·닭강정·순대 등 중앙시장의 대표 먹거리부터 명동의 닭갈비·국화빵, 육림고개의 피자·닭꼬치·멘보샤·쌍화차까지 원도심의 다양한 맛을 선보인다.

방문객이 주변 상점을 찾도록 소비 혜택도 제공한다.

명동과 육림고개 시식 행사장에서 음식을 맛본 방문객에게는 3개 상권 참여 점포에서 사용하는 3000원 할인권을 지급한다.

경품 이벤트도 진행한다.

3개 상권 참여 점포에서 3만 원 이상 구매한 영수증을 제시하면 경품 돌림판 행사에 참여할 수 있다.

경품으로는 온누리상품권과 추가 할인권, 마사지기 등을 준비했다.

이번 미식마켓은 춘천시가 2027년 중소벤처기업부 지역상권육성사업 공모를 준비하며 추진하는 시범사업이다.

춘천시는 지역 먹거리를 활용한 상권 연계 행사의 효과를 확인하고 원도심 상권 활성화 사업의 기반을 마련할 방침이다.

춘천시 관계자는 "이번 행사는 시민과 관광객이 원도심의 맛과 매력을 체험하며 자연스럽게 지역 상권을 방문하도록 기획했다"며 "앞으로도 원도심 상권에 활력을 불어넣고 지역경제를 살릴 다양한 소비 촉진 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.