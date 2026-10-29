와룡산에 열린 하늘길...대구 서구, 도심 속 산림휴양단지 조성 완료

▲대구 서구 ‘와룡산 산림휴양단지’ 숲하늘쉼터 모습ⓒ대구서구

도심 가까이에서 숲을 걷고, 자연을 체험하며, 잠시 일상의 무게를 내려놓을 수 있는 공간이 대구 서구 와룡산에 마련돼, 아이들에게는 자연을 배우는 놀이터를, 어른들에게는 숲의 여유를 누리는 휴식처를 제공할 산림휴양 공간이 새롭게 문을 열 준비를 마쳤다.

대구 서구(구청장 권오상)는 와룡산의 산림자원을 활용한 ‘와룡산 산림휴양단지’ 조성을 완료하고, 핵심 시설인 숲하늘쉼터를 준공했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 도심에서도 자연을 가까이 누릴 수 있는 산림휴양 기반을 확충하고, 주민들의 휴식과 여가, 산림복지 수요에 대응을 위해, 주민 접근성과 이용 편의를 고려해 가르뱅이 근린공원 주변 13ha 규모의 부지를 확보하고, 자연 훼손을 최소화하는 방향으로 8개 핵심 시설을 조성했다.

산림휴양단지의 중심 시설은 숲하늘쉼터 스카이워크다.

총길이 180m 규모로 조성된 스카이워크는 기존 등산로를 따라 걷는 경험에서 한 걸음 더 나아가 숲을 새로운 시선으로 바라볼 수 있도록 마련됐으며, 숲 사이를 걸으며 주변 자연경관과 계절의 변화를 가까이에서 느낄 수 있는 공간으로 활용될 전망이다.

30m 길이의 출렁다리도 방문객들에게 색다른 산림 체험을 제공한다.

이와 함께 누구나 자연을 즐길 수 있는 야생화원과 어린이·청소년을 위한 숲속놀이터, 숲체험장 등이 조성됐다. 방문객 편의를 위한 제1·2공영주차장에는 총 106면의 주차 공간이 마련됐다.

이번 사업은 시설 확충을 넘어 숲의 활용 방식을 넓힌다는 점에서도 의미가 있으며, 이는 숲을 단순히 바라보거나 등산하는 장소에서 벗어나 자연을 직접 경험하고 배울 수 있는 공간으로 발전시키겠다는 구상이다.

특히 서구는 어린이들이 자연 속에서 뛰놀며 생태 감수성과 창의력을 키울 수 있도록 유아 대상 산림교육 기능을 강화할 계획이다. 오는 12월까지 남부지방산림청과 협의해 유아숲체험원 정식 등록을 추진하고, 2027년 상반기 시범운영을 거쳐 유아숲지도사 등 산림 전문 인력을 배치할 예정이다. 이후 중장기 민간 위탁 운영도 추진해 연령과 특성에 맞는 숲체험 프로그램을 본격적으로 운영한다는 방침이다.

서구는 이번 산림휴양단지 조성을 통해 지역의 산림자원을 주민들의 일상과 연결하고, 도심 속 녹색 휴식 공간의 활용도를 높일 것으로 기대하고 있다. 특히 자연을 접할 기회가 상대적으로 적은 어린이들에게는 생태교육의 장을, 주민들에게는 가까운 곳에서 휴식과 여가를 누릴 수 있는 공간을 제공한다는 계획이다.

권오상 서구청장은 “숲은 단순히 나무가 모여 있는 곳이 아니라, 지친 일상에 쉼을 주고 아이들에게 자연을 배우는 소중한 배움터가 되는 공간”이며, “서구의 유일한 산림자원인 와룡산이 자연의 가치를 구민의 일상으로 연결하는 오래도록 머무는 휴식의 공간이 될 수 있도록 안전과 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 와룡산 산림휴양단지는 주민들이 일상 가까이에서 자연을 만나고 세대가 함께 즐기는 산림휴양 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.