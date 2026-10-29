김길수 영월군수, 2026 혁신리더 올해를 빛낸 인물대상

김길수 영월군수가 27일 서울 전경련회관에서 열린 2026 혁신리더 올해를 빛낸 인물대상 시상식에서 행정발전공헌 부문 대상을 받았다.

시상식은 대한뉴스와 시사매거진 2580이 주최하고 코리아뉴스가 주관했다.

▲2026 혁신리더 올해를 빛낸 인물대상. ⓒ영월군

각 분야에서 혁신적인 리더십을 발휘하고 사회 발전에 기여한 인물의 공로를 평가해 시상하는 자리다.

김길수 군수는 군민 중심 행정을 바탕으로 지역 현안 해결과 지속 가능한 지역발전을 위해 다양한 정책을 추진해 왔다.

특히 고향사랑기금을 활용해 영월의료원 이비인후과 진료를 개시하는 등 정주 여건을 개선했다.

제천~영월 고속도로 건설을 포함한 지역 교통망 확충에 힘쓰는 한편 지역 역사·문화·관광 자원을 활용한 지역경제 활성화 정책을 펼쳐 왔다.

아울러 군민 목소리를 군정에 반영하고 생활 속 불편을 해소하는 현장 중심 행정을 추진하고 있다.

김길수 영월군수는 "이번 수상은 영월군의 발전을 위해 함께 노력해 준 군민과 공직자 여러분 덕분"이라며 "앞으로도 군민 목소리에 귀 기울이고 지역의 새로운 성장 동력을 발굴해 살기 좋은 영월군을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.