메인화면으로
‘왕과 사는 남자’ 흥행 봤지?…강원 전역을 매력적인 로케이션으로
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

‘왕과 사는 남자’ 흥행 봤지?…강원 전역을 매력적인 로케이션으로

강원영상위, 18개 시·군 담당자 워크숍…영상 콘텐츠로 지역 경제 활성화

배연호 기자(=횡성)  |  기사입력 2026.10.29. 19:06:03

강원문화재단 부설 강원영상위원회가 28일 횡성 꿈틀어울림센터에서 18개 시·군 촬영 유치 담당자를 대상으로 워크숍을 열었다.

이번 워크숍은 최근 영월군을 배경으로 한 영화 '왕과 사는 남자'가 흥행하면서 영상 콘텐츠가 지역 관광과 경제에 미치는 영향에 주목해 마련했다.

▲시·군 촬영 유치 담당자 워크숍. ⓒ강원문화재단

강원영상위원회는 촬영 유치 지원사업, 장소 발굴, 인허가 협의 등 유기적인 시·군 협조 체계를 공유했다.

특강에서는 로케이션 전문가 김태영 ㈜로케이션마켓 대표가 유휴시설, 생활공간 등 숨은 로케이션 자원 발굴 전략을 강연했다.

기존 유명 관광지를 넘어 시·군 간 연계를 통한 촬영지 발굴 방안을 제시했다.

강원영상위원회는 이번 행사를 계기로 시·군 실무 협력을 강화하고 도 전역에서 원활한 촬영이 이뤄지도록 환경을 조성하기로 했다.

신현상 강원문화재단 대표이사는 "영상 촬영 유치는 지역의 숨은 공간을 문화·관광자원으로 발전시킬 기회다"며 "18개 시·군과 협력해 강원특별자치도를 매력적인 촬영지로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
배연호

배연호 기자

메일보내기bae640513@naver.com

강원취재본부 배연호 기자입니다.

최근글보기
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음