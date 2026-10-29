표고버섯 키우며 웃음꽃 활짝...대구과학대, 사회복지시설 ‘힐링 텃밭’ 운영

▲대구과학대 식품영양조리학부가 위탁 운영하는 대구 북구 강북 어린이·사회복지급식관리지원센터 내 2026년 특화사업 ‘우리들의 힐링 텃밭’모습대구과학대 ⓒ

매일 조금씩 자라는 표고버섯을 살펴보고, 성장 과정을 기록한 뒤 직접 수확해 요리까지 해보는 활동이 사회복지시설 이용자들에게 일상의 작은 즐거움을 선사하며, 식물을 돌보며 변화를 관찰하고 수확의 기쁨을 경험하는 과정이 새로운 체험이자 성취의 기회가 됐다.

대구과학대학교(총장 박지은)식품영양조리학부가 위탁 운영하는 대구 북구 강북 어린이·사회복지급식관리지원센터는 관내 사회복지급식소 12개 시설 대상으로 진행한 2026년 특화사업 ‘우리들의 힐링 텃밭’을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 사회복지시설 이용자들이 표고버섯을 직접 재배하고 수확하는 과정을 통해 일상 속 즐거움과 성취감을 느끼고, 다양한 감각을 활용한 인지활동에 참여할 수 있도록 마련됐으며, 이는 단순한 재배 체험을 넘어 관찰과 기록, 요리 활동을 연계해 이용자들이 지속적으로 참여할 수 있도록 한 것이 특징이다.

센터는 효드림주간보호센터를 비롯한 관내 사회복지시설 12곳에 표고버섯 재배 키트와 관찰 활동북을 제공했다. 시설 이용자들은 버섯이 자라는 모습을 직접 살펴보고 성장 과정을 기록하며 색칠하기와 따라쓰기 등 다양한 활동에 참여했다.

특히 매일 달라지는 버섯의 모습을 관찰하고 기록하는 과정은 이용자들이 자연의 변화를 경험하고 활동에 흥미를 느낄 수 있도록, 실내에서도 손쉽게 재배할 수 있는 표고버섯의 특성을 활용해 시설의 일상 속에서 꾸준히 체험을 이어갈 수 있도록 했다.

활동은 재배와 관찰에서 끝나지 않았다.

이용자들은 직접 키운 표고버섯을 수확해 요리 활동에 활용하고, 푸드아트테라피에도 참여하며 체험의 폭을 넓혔다. 식재료가 자라는 과정을 지켜본 뒤 수확물을 음식으로 완성하는 경험을 통해 재배 활동의 즐거움을 식생활 체험으로 연결했다.

효드림주간보호센터 김복선 시설장은 “어르신들이 매일 버섯이 얼마나 자랐는지 확인하며 아이처럼 기뻐하셨다”며, “직접 수확한 표고버섯으로 요리 활동까지 이어지면서 시설 일상에 활력이 됐다”고 말했다.

이번 사업은 먹거리와 연계한 체험 활동이 사회복지시설 이용자들의 일상에 새로운 경험을 제공했다는 점에서 의미를 더했으며, 특히 재배와 관찰, 수확, 요리로 이어지는 단계별 활동을 통해 이용자들이 직접 참여하고 결과물을 확인할 수 있도록 했으며, 시설 내에서 함께 활동하고 경험을 나누는 기회도 마련했다.

이종숙 센터장은 “이번 프로그램이 사회복지급식소 이용자들에게 정서적 성취감과 일상 속 즐거움을 제공하는 계기가 됐기를 바란다”며, “앞으로도 참여 시설의 의견을 적극 반영해 이용자들의 특성과 요구에 맞는 다양한 특화사업을 개발하고 운영하겠다”고 밝혔다.

박지은 대구과학대 총장은 “이번 사업은 대학의 식품영양 분야 전문성을 지역사회와 공유하고, 사회복지시설 이용자들의 건강한 일상과 삶의 질 향상을 지원하는 의미 있는 활동”이며, “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 건강한 식생활 환경을 조성하고, 대학의 교육역량을 활용한 지역사회 공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 대구과학대학교가 위탁 운영하는 북구 강북 어린이·사회복지급식관리지원센터는 관내 어린이급식소와 사회복지급식소를 대상으로 위생·안전 및 영양관리 지도, 위생·영양 교육자료 개발과 프로그램 운영, 연령별 맞춤 식단 개발, 대상자별 맞춤형 위생·영양 교육 등을 추진하고 있다.

이를 통해 지역사회 급식환경을 개선하고 건강한 식생활 문화 확산에 힘쓰고 있다.

표고버섯을 키우는 작은 활동에서 시작된 ‘우리들의 힐링 텃밭’은 재배의 즐거움을 식생활 체험과 연결하고, 사회복지시설 이용자들이 일상에서 새로운 성취를 경험하도록 했다는 점에서 주목된다. 대구과학대학교와 센터는 앞으로도 지역사회와 협력해 이용자 특성에 맞는 체험형 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.