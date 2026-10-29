국립대구과학관, 국제과학관심포지엄 논문 3편 수상...교육·연구 역량 입증

▲국립대구과학관이 최근 국립중앙과학관에서 열린 ‘제16회 국제과학관심포지엄(ISSM 2026)’에서 소속 연구원들이 발표한 논문 3편이 최우수상과 우수상, 특별상을 받고 있다ⓒ국립대구과학관

과학관의 역할이 전시와 관람을 넘어 과학교육과 연구, 관람객 서비스 혁신으로 확장되고 있다.

이는 지역과 기관의 경계를 넘어 과학을 나누는 교육 프로그램부터 디지털 기술을 활용한 관람 편의 개선, 국제 공동연구까지 과학관의 다양한 활동이 학술적 성과로 이어지면서다.

국립대구과학관(관장 이난희)은 최근 국립중앙과학관에서 열린 ‘제16회 국제과학관심포지엄(ISSM 2026)’에서 소속 연구원들이 발표한 논문 3편이 최우수상과 우수상, 특별상을 받았다고 29일 밝혔다.

국제과학관심포지엄은 국내외 과학관 전문가와 연구자, 교육자들이 모여 과학관의 발전 방향과 과학문화 확산 방안을 논의하는 행사로서, 올해는 ‘디지털을 넘어 공간을 넓히다: 과학관과 과학 콘텐츠의 미래'를 주제로, 참가자들은 새로운 미디어와 기술을 활용한 과학 경험의 확장과 과학관의 미래 역할을 공유했다.

국립대구과학관은 이번 심포지엄에서 행사·소통, 정책·운영, 연구 등 3개 부문에 참여해 과학교육과 관람객 서비스 개선, 국제 공동연구 성과를 발표했다.

발표 주제는 서로 달랐지만 과학관의 교육적 역할과 운영 효율성, 전문 연구 역량을 함께 보여줬다는 점에서 눈길을 끌었다.

가장 주목받은 성과는 행사·소통 부문에서, 전해진 과학교육센터장이 발표한 ‘기관협력을 통한 국제나눔교육 운영성과’가 최우수상인 과학기술정보통신부 장관상을 받았다.

이번 수상은 기관 간 협력을 통해 과학교육의 기회를 넓히고 교육 프로그램을 운영한 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 있으며, 과학관이 보유한 교육 역량을 다양한 기관과 공유하고 과학문화 확산으로 연결하는 협력 모델의 중요성을 보여주는 사례다.

정책·운영 부문에서는 정세훈 선임연구원이 발표한 ‘국립대구과학관 스마트매표시스템 구축을 통한 매표·검표 서비스 고도화’가 우수상인 국립대구과학관장상을 수상했다.

관람객이 과학관을 이용하는 과정에서 매표와 검표는 방문 경험의 첫 단계에 해당하며, 스마트매표시스템 구축을 통한 서비스 개선 사례는 과학관 운영에 정보기술을 접목해 관람 편의를 높이고 운영 체계를 개선하려는 노력을 담았다. 과학 콘텐츠뿐 아니라 관람객이 콘텐츠를 경험하는 과정까지 함께 개선해야 한다는 점에서 의미를 갖는다.

연구 부문에서는 최병도 선임연구원이 포스터로 발표한 ‘국립대구과학관의 한-중 고생물학 공동연구 성과: 백악기 개형충(갑각류) 동물군의 진화와 생물지리적 분포’가 특별상인 한국과학창의재단이사장상을 받았다.

이 연구는 한국과 중국의 공동연구를 바탕으로 백악기 개형충 동물군의 진화와 생물지리적 분포를 살펴본 성과를 소개했다. 이는 과학관이 전시와 교육을 넘어 전문적인 학술연구와 국제 협력에도 참여하고 있음을 보여주는 사례다.

이번 수상은 과학교육 확산과 관람객 서비스 개선, 전문 학술연구라는 서로 다른 분야에서 국립대구과학관의 활동이 인정받았다는 데 의미가 있으며, 이는 과학관의 경쟁력이 전시물의 규모나 콘텐츠의 다양성에만 머무르지 않고, 교육 프로그램을 통한 사회적 기여와 이용자 중심의 운영, 지속적인 연구 활동으로 확대되고 있음을 보여준다.

이난희 국립대구과학관장은 “이번 수상은 과학교육과 관람객 서비스, 학술연구 등 각 분야에서 직원들이 꾸준히 쌓아온 노력의 결실”이며, “앞으로도 국내외 기관과의 협력과 연구를 활성화하고, 그 성과를 전시와 교육에 반영해 국민이 체감할 수 있는 과학문화 서비스로 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 국립대구과학관은 이번 성과를 바탕으로 기관 간 협력과 연구 활동을 지속하고, 이를 실제 전시·교육 프로그램과 관람 서비스에 연계해 나갈 계획이다.

과학관의 연구가 학술 성과에 그치지 않고 시민들이 체감할 수 있는 과학문화 경험으로 이어질 때 그 가치는 더욱 커진다.